الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

 

ضبط 6 أسلحة نارية و 2 كيلو مخدرات في حملة أمنية بكفر الشيخ

ضبط 193 مخالفة صحية في حملات على المنشآت الغذائية بالمنيا

 

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (102127) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (29263) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (908) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (9) مخالفات موقف عشوائى.

 (31) مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 انتشار مكثف لرجال المرور بميادين وشوارع العاصمة

وشهدت ميادين وشوارع العاصمة انتشار مكثف لرجال المرور لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

حيث تتمركز الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة، لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

ووجهت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرإدار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

مواد متعلقة

ضبط 6 أسلحة نارية و 2 كيلو مخدرات في حملة أمنية بكفر الشيخ

ضبط 1115 علبة سجاير قبل طرحها بالسوق السوداء

ضبط كمية من الهيروين خلال حملة أمنية بالغربية

ضبط حالة غش تجارى داخل مطحن بأسيوط

ضبط شخص يبيع ألبان أطفال مدعمة عبر "فيسبوك"

ضبط إسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في الأسواق بالفيوم

الجريدة الورقية