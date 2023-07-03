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الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين

الذهب
الذهب

حرصًا من بوبة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الاثنين في ضوء ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية تُلقي بظلالها، والتي تؤدي إلى هبوط وصعود أسعاره وفقًا للمتغيرات العالمية.

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

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انخفاض جديد في أسعار الذهب.. مفاجأة بـ عيار 21

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر تداولا إلى 2230 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 2560 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 1920 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه  الذهب حوالي 17760 جنيها.

وقد سجل سعر الذهب عالميا نحو 1915 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بتراجع 4 دولارات بنسبة 0.21%، مقارنة بنهاية تعاملات جلسة الجمعة الماضية.

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