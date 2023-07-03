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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

موعد عودة الموظفين للعمل بعد اجازة العيد

بوابة الوفد الإلكترونية

يتسائل الكثيرون عن موعد عودة الموظفين للعمل بعد اجازة العيد، رغبة منهم في انهاء بعض المصالح الحكومية أو بشأن التعاملات في البنوك، التي توقف فيهم بسبب عيد الأضحى، منذ الثلاثاء الماضي 27 من شهر يونيو المنقضي.

 

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 عودة الموظفين للعمل بعد اجازة العيد: 

وتنتهي إجازة عيد الأضحى للمصالح الحكومية اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، وبالتالي موعد عودة الموظفين من الإجازة للعمل هو غدًا الثلاثاء، أما بالنسبة للقطاع الخاص فكانت عودتهم للعمل بالأمس، وفقًا لقرار وزير العمل اليوم.

وكانت اجازة عيد الأضحى  إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، طبقا لقرار مجلس الوزراء. 

تتضمن الإجازات المقبلة في شهر يوليو، بخلاف يومي الجمعة والسبت كإجازات أسبوعية، إجازة رسمية بمناسبة العام الهجري الجديد وتوافق يوم أربعاء 19 يوليو، والسبت الموافق 23 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

 

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