خارج السطر

الإثنين 03/يوليو/2023 - 08:06 ص 7/3/2023 8:06:05 AM

فى الإبداع لا حدود للسرعة القصوى، يتطور البعض سريعاً، تتابع وثباتهم نحو آفاق جديدة، وعوالم مُغايرة، يُجربون مسالك مختلفة، وينتقدون أنفسهم، ويراجعونها خطوة بعد أخرى. يبدو ذلك جلياً فى مشروع أشرف العشماوى الروائى، الذى يلحظ كل مُتابع، وقارئ له كيف يتقدم، وإلى أى مدى يتطور.

فى الرواية الأحدث للعشماوى والمعنونة بـ«السرعة القصوى صفر»، والصادرة مؤخراً عن المصرية اللبنانية، يخالف الروائى نفسه السرعة القصوى المتوقعة لتطور السرد. فيرسم شخوصه بشفافية، ويُقدم حكايته بتجرد، وينتقى مفرداته بمهارة ليُذكرنا الدرس الأهم فى الإبداع، وهو أن الإبداع ليس وليد موهبة فطرية فقط، وإنما هو تعليم وتدريب وتجريب.

وأجمل ما فى أشرف العشماوى، هو قدرته على رسم شخصياته بمحاسنها وخبائثها كما لو كانت من لحم ودم، تتحرك أمامك، فتشعر كما لو أنك عرفتها وقابلتها وتفاعلت معها من قبل. وهذه القدرة تمثل ذروة التحقق الإبداعى فى فن الرواية الواقعية، والتى صارت بوصلة القراءة فى عالمنا العربى خلال العقدين الأخيرين.

وتقدم الرواية حكاية مأساوية حزينة، لأنها تُقدم حقبة مريرة من تاريخنا المعاصر، يدفعنا للسؤال الصعب عما كان يُمكن أن يحدث لمصر والمصريين، لو تغير المسار فى يوليو 1952. هل كان يُمكن لمصر ـ بلداً ومجتمعاً ـ اللحاق بضفاف العالم المتقدم؟ وهل كان واردا أن تختلف المسارات لننجو من الانجراف فى درب الاستبداد؟

تحكى الحكاية قصة توأم من عائلة عريقة، اختار أحدهما الخط الليبرالى مؤمنا بالديمقراطية والحرية، واختار الآخر الخط الفاشى متمثلاً فى جماعة الإخوان المسلمين. كان الشقيقان نقيضين، أولهما طيب، رقيق، مُحب للناس، مُعاد للظلم، والآخر انتهازى، متغطرس، لا يكترث للآخرين، مؤمناً أن الغاية تبرر كل وسيلة، أحبا الفتاة نفسها، فاختارت مَن رأته أقوى وأكثر حراكاً وهو عضو جماعة الإخوان الذى يتحالف مع تنظيم الضباط الأحرار سعياً للفوز بأى منصب، قبل أن ينقلب صديقه جمال عبدالناصر عليه ليثبت للجميع أنه أسرع من الكل.

أما البطل الآخر الليبرالى الذى يتقدم بسرعة قصوى صفر، لأنه يؤمن بالحرية والديمقراطية والعدالة ويسعى إليها مرتكناً على قيم ومبادئ نبيلة وأخلاقية، وكأنه من عالم آخر لا يقوم على الغش والخداع والكذب ولا يدنسه النفاق والرياء والتدين الظاهرى، فينتهى به الحال إلى بطل مهزوم يدفع ثمن نشدانه رفعة وطنه فى ظل تسيد نفوس متوحشة لا تكترث للإنسان.

تبدو أدبيات الإخوان، وأفكارهم، وأطروحاتهم، ومواقفهم السياسية والحاضرة بقوة بين صفحات النص، وتشابكاتها مع الخطاب السلطوى الغاشم تفسيراً منطقياً لما وصل إليه حال مصر، بعد مارس 1954 من وأد للحريات وعصف بالتعددية وتكريس للاستبداد، وهو ما يوصل فى النهاية إلى هزيمة يونيو 1967.

وفى تصورى، فإن الروائى استوحى جانباً كبيراً من عمله من قصة حقيقية لضابط شرطة معروف، ابن عائلة عريقة انضم إلى جماعة الإخوان فى الأربعينيات، ودفعته فاشيته وانتهازيته إلى التحالف مع ضباط يوليو ضد الأحزاب والتيارات الأخرى والديمقراطية، قبل أن يخسر رهانه ويتحول إلى مطارد، ثم صار هذا الرجل أحد رواة سردية الإخوان فى مصر، وقدم لنا كتباً وحكايات وشهادات لغسل تاريخ الجماعة، قبل أن يرحل فى عام 1989.

ويبقى أشرف العشماوى، مبدعاً ذكياً، واعياً، مستقرئاً، ومتعمقاً، وباحثاً فى أسئلة التاريخ المصرى الكبرى، سعياً لتشغيل عقولنا وشحذ طاقاتنا للتفكير فى الحاضر والمستقبل، لعلنا نعتبر.

والله أعلم.

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