تشغيل 299 مكتب بريد على مستوى الجمهورية اليوم

أعلنت الهيئة القومية للبريد، تشغيل المكاتب الرئيسية بجميع المحافظات والمقدر عددها 299 مكتب المنتشرة على مستوى الجمهورية اليوم الإثنين، على أن يتم استئناف العمل بجميع مكاتب البريد، بكامل طاقتها على مستوى الجمهورية، بدءًا من غد الثلاثاء 4 يوليو عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكان الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، شكل لجنة لمتابعة انتظام العمل بالمكاتب الرئيسية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين "إن وجدت"، بالإضافة إلى متابعة تغذية ماكينات الصراف الآلي على مستوى الجمهورية كافة خلال فترة العطلة الرسمية، بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية.



