سوبر مون يضيء شوارع مصر اليوم

مصر على موعد مع مشهد بديع، وظاهر فلكية رائعة، إذ يظهر قمر عملاق اليوم، ويسطع في سماء القاهرة، ويضيء شوارع المحروسة، ويبلغ لمعانه 100%.

وقال د. أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن بدر شهر ذو الحجة للعام الهجري الحالي 1444هـ سيكتمل اليوم الإثنين في حوالي الساعة 2:40 ظهرًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وأضاف تادرس أن القمر العملاق سيظهر اليوم الإثنين في السماء بلمعان 100%، وهو القمر العملاق الأول "سوبر مون" من بين 4 أقمار عملاقة لهذا العام تأتي تباعا حتى سبتمبر المقبل.

وأوضح أستاذ الفلك، أن وصف "القمر العملاق" يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمري والأرض ضمن 362.146 كم.