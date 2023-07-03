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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

فنزويلا.. مصرع طيار بعد تحطم مقاتلة متعددة المهام

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الدفاع الفنزويلية تحطم مقاتلة من طراز "سوخوي-30" المتعددة المهام،في ولاية ميراندا خلال رحلة تدريبية لها، ما أسفر عن مقتل أحد الطيارين اللذين كانا على متنها، وفق روسيا اليوم.

وأشارت الدفاع الفنزويلية إلى أن الطيارين تمكنا من الخروج من المقاتلة، إلا أن قائد الطائرة، العقيد باولينو خوسيه ميلان سابينو، لقي حتفه أثناء تنفيذ الهبوط.

وتجدر الإشارة إلى أن الطائرة تحطمت أثناء التحضيرات للاستعراض المقرّر بمناسبة عيد استقلال فنزويلا يوم 5 يوليو الجاري.

وأعرب رئيس البلاد والقائد العام للقوات المسلحة الفنزويلية، نيكولاس مادورو، عن تعازيه لأسرة الطيار المتوفى، حيث أمر بفتح تحقيق في أسباب الحادثة.

الجريدة الورقية