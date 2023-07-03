صلاح عبدالله يصف 30 يونيو بيوم العبور الثاني لمصر (فيديو)

قال الفنان صلاح عبدالله، إن الإعلام بكل أشكاله سواء صحافة أو تلفزيون أو راديو عليهم دور كبير في نشر التوعية بين الجيل الجديد، بأهمية ثورة 30 يونيو.

وأضاف صلاح عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، الدولة المصرية في تطور مستمر منذ ثورة 30 يونيو، وتتحرك نحو مستقبل متميز، معقبًا: "في حاجات كتير بتحصل في البلد، وهنشوف أثار الحاجات دي علينا وعلى أولادنا".

30 يونيو يوم العبور الثاني لمصر

وأكد أن مشيرًا إلى أنه يعتبر30 يونيو يوم العبور الثاني لمصر بعد حرب السادس من أكتوبر، حيث عبر الشعب المصري من الظلام إلى النور ومن اليأس إلى الأمل، ومن الاحباط إلى التفاؤل.

وأضاف صلاح عبدالله، أن الذباب الالكتروني يقوم بالتطاول والسُباب على أي شخص يتحدث إيجابيًا عن ثورة 30 يونيو، اعتقادًا منهم بأن السُباب سيؤدي إلى تغاضي البعض عن الحديث عن انجازات ثورة 30 يونيو ، معقبًا: "سلاح الذباب الالكتروني هش وضعيف، ...لو حد معترض ممكن يتناقش ويقول رأيه، بدلاً من السباب".

ومن جانبه، علق الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على ذكرى ثورة 30 يونيو، قائلا: "الشعب المصري خرج بكل طوائفه في30 يونيو، وتعالت الأصوات 'انزل يا سيسي.. مرسي مش رئيسي، وهذا النداء بمثابة استدعاء من الشعب للقوات المسلحة، و كان على القوات المسلحة تلبية نداء الشعب.

وأضاف النمنم خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج 'صالة التحرير' المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة: "هناك بعض الأمور التي تحدث في مصر مرة واحدة، ولن تكرر مرة أخرى، مثل' غزوالهكسوس لمصر، هزيمة 67، حكم للإخوان لمصر'، لافتًا إلى أن الإخوان لن يحكموا مصر مرة ثانية للأبد حكمهم كغزو الهكسوس.

وتابع: هناك 3 دول في المنطقة 'مصر، تركيا، إيران' ترتبط القوات المسلحة ارتباط وثيقا بالشعب، كما أن ما قامت به في ثورة 30 يونيو ليس تدخلا سياسيا بل هو أداء وطني، وتكليف من الشعب.

وأشار النمنم إلى أن المخابرات البريطانية هي من خلقت وكونت جماعة الإخوان الإرهابيين، من أجل مشروع تسكين الفلسطينيين في سيناء،مردفا:: سيناء مطمع للغرب من قبل احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين، حيث تم إنشاء جماعة حسن البنا، لتحقيق مطالب الغرب، وإخلاء فلسطين للإسرائيليين، وتسكينهم في سيناء، وجماعة الإخوان هي من ستقوم بذلك.