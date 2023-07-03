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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

غزل المحلة : نثق فى قدرات الجهاز الجديد ببقاء الفريق فى الدورى الممتاز

خالد عيد
خالد عيد

صرح صابر عيد المدير الرياضى بنادى غزل المحلة قائلا " آنه تم التعاقد مع جهاز فنى جديد بقيادة كابتن خالد عيد وجميعهم من أبناء النادى " . 

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وأضاف صابر عيد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب الشمس الذى يقدمة مجدى عبد الغنى قائلا " مهمة البقاء فى الدورى الممتاز صعبة بسبب المنافسة الشرسة ولكن لدينا ثقة كبيرة فى قدرات الجهاز الفنى و اللاعبين " .

وأشار صابر عيد قائلا " جمهور الفريق قام بالحضور اليوم فى التدريبات لدعم اللاعبين قبل مواجهة البنك الاهلى " .

في سياق متصل قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توجيه الشكر لـ رضا شحاتة المدير الفني للفريق، متمنيا له التوفيق  في المرحلة المقبلة.
 

كما قرر مجلس الإدارة برئاسة أسامة خليل التعاقد مع  خالد عيد لتدريب الفريق في المباراتين المقبلتين، واختار عيد  طارق غيده في منصب المدرب العام ، ومحمد العتراوي وأشرف شيحة مدربين مساعدين، وعبد الرءوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عمر  مخطط أحمال، ووائل شكر مدير شؤون اللاعبين وصابر عيد المدير الرياضي .
 

مباريات المحلة المتبقية في الدوري

 

ويتبقى للفريق مباراتين هامتين في مسابقة الدوري الممتاز حيث يلتقي الفريق يوم 10 يوليو مع نظيره البنك الأهلي باستاد المحلة، ثم يلعب يوم 14 يوليو مع حرس الحدود باستاد المكس.

يعاني فريق نادي غزل المحلة من صراع دائم من اجل تحقيق البقاء في بطولة الدوري الممتاز وبين الأندية الكبار، إذ يقع زعيم الفلاحين في كل موسم ضحية المواجهات الختامية لأجل نجاحه في البقاء للموسم التالي.

خسر غزل المحلة المواجهة الماضية أمام نادي الزمالك بهدفين دون مقابل في لقاء لم يقدم فيه الفريق أي مستوى هجومي جيد، بجانب الضعف في خط دفاعه.

بهزيمة غزل المحلة أمام الزمالك يصبح السماوي بعيدًا عن الانتصار للمواجهة رقم 10 على التوالي بمختلف المسابقات المحلية، والتي تضعهم على حافة الهبوط بعد صراع لثلاثة مواسم على التوالي ينجح خلالها من تحقيق البقاء في الجولات الختامية.

يحتل فريق غزل المحلة المركز السابع عشر في الترتيب برصيد 32 نقطة، جمعها من تحقيق الانتصار في 8 مواجهات والتعادل في 8 مواجهات والخسارة في 16 لقاء هذا الموسم حتى الآن.
 

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