نجم فيوتشر يرد على اتهام كولر بإضاعة الوقت: احنا تالت الدوري ومش فريق صغير

أكد أحمد عاطف، لاعب فريق فيوتشر، إن علي ماهر مدرب الفريق يعمل على تحسين مستوى الفريق بشكل دائم رغم غياب سوء التوفيق خلال الفترة الماضية.

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نجم فيوتشر السابق : كنا نريد إنهاء الدوري في المركز الثاني

وقال عاطف في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: كنا نريد إنهاء الدوري في المركز الثاني، وعملنا على هذا منذ بداية الموسم، ولكن بعض المباريات أثرت على مشوار الفريق في الدوري.

ورد عاطف على اتهام كولر بإضاعة لاعبي فيوتشر للوقت: احنا تالت بطولة الدوري ومش فريق صغير عشان نضيع وقت، واحنا مش فريق بينافس على الهبوط.

في سياق متصل عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن استيائه من إهدار الوقت الذي شهدته مباراة فيوتشر، لافتًا إلى أنها ظاهرة سلبية تضر بكرة القدم بشكل عام، ولن تخدم تطور الكرة في مصر.

وأوضح كولر أن الفريق في الشوط الأول حاول التسجيل بعد أن خلق فرصًا عديدة، ونفس الشيء حدث في الشوط الثاني، لافتًا إلى أن ضغط المباريات وخوض لقاء كل ٤٨ ساعة يترك آثارًا سلبية على حالة اللاعبين من الناحية الذهنية والبدنية.

وأضاف كولر: واجهنا فريقًا منظمًا وكنا قريبين من التسجيل، لكن هذا الأمر وارد في كرة القدم وعلينا أن نتقبله. وأوضح أن أحمد قندوسي قدم أداءً طيبًا دفاعًا وهجومًا، لكن الفريق بشكل عام واجه تكتلًا من المنافس مما احتاج إلى مجهود ذهني كبير.

وأكمل كولر: بيرسي تاو لاعب مميز وينفذ الأدوار المطلوبة منه، وكان أخطر لاعبي الفريق، وأطلب منه أن يستمر في ذلك.

فرض التعادل السلبي دون أهداف نفسه على نتيجة مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب ستاد السلام ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهد الشوط الأول ندية كبيرة من الفريقين والعديد من الهجمات الخطرة التي هددت المرميان خلال عمر الشوط .

وتصدي محمود جنش العديد من الهجمات الخطرة التي هددت مرماه خلال الشوط الأول ونجح جنش من حماية عرينه بنظافة شباكة .

وشهدت الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول الغاء الحكم محمود البنا الهدف الأول لنادي فيوتشر بداعي التسلل، لتعود المباراة لما كانت عليه ولنقطة البداية.

