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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

الوقت المثالي لتناول وجبة خفيفة.. علماء يوضحون

بوابة الوفد الإلكترونية

قلة منا يمكن أن تكتفي بثلاث وجبات فقط في اليوم، وكل شخص تقريبًا لديه وجبة خفيفة بينهما ، ولكن من المهم جدًا أن تفهم متى يكون من المفيد جدًا القيام بذلك من أجل صحتك.

 

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ويعتقد العلماء الألمان أن الوقت المثالي لتناول وجبة خفيفة هو النصف الأول من اليوم، ويتضح هذا من خلال العلم المسمى علم الأحياء الزمني ، والذي يدرس الأعمال الداخلية للساعة البيولوجية البشرية، ويمكن لجسمنا أن يحرق سعرات حرارية في الصباح أكثر من المساء، وسيتضاعف مستوى الجلوكوز لديك إذا تناولت أطعمة عالية السعرات الحرارية في المساء بدلاً من الصباح.

 

 هذا ما يفسر لماذا يوصي العديد من خبراء التغذية والأطباء بجعل وجبة الصباح ، أي الإفطار ، عالية السعرات الحرارية قدر الإمكان، والأفضل عدم تفويتها ، وإذا كانت لديك رغبة في التخلي عن بعض الأطباق ، فالأصح التبرع بالعشاء ، كما يتضح من المثل الشائع، وإذا كنت تحاول إنقاص وزنك ، فمن المهم أن تعرف ليس فقط ما تأكله أم لا ، ولكن أيضًا متى تفعل ذلك.

 

وتشمل هذه الوجبات سلطات الخضار، وتناول الفواكة، وتناول المكسرات.

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