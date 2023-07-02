عصام كاريكا يكشف كواليس علاقته بمحمد منير وأغنيتهما الجديدة (فيديو)

علق الفنان عصام كاريكا، على تجربته في التلحين للمطرب الكبير محمد منير، قائلا: "لحنت أغنية أنا عمر عيني ما دمعت" للكينج محمد منير، وهي كلمات النقيب مصطفى كامل".

وأضاف عصام كاريكا خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "اتقابلنا في بيته وكانت أول مرة أشوف محمد منير، وكان معايا العود ساعتها"، متابعا: "بعد ما سمعت أغنية أنا عمر عيني ما دمعت قالي دي بتاعتي ويلا نغنيها دلوقتي".

وأردف عصام كاريكا،: "قعدنا نغني الأغنية في البيت عنده ساعتها"، موضحا: "قابلته من شهر وكنا بنغني في حفلة كبيرة في العريش، وقعدنا في السويت عنده واختار أغنية جديدة اسمها أنا الذي".

أغنية محمد منير الجديدة

وتابع كلمات "أغنية أنا الذي"، تقول: ""أنا الذي غنّى وطبّل، أنا الذي بحّر قبّل، أنا اللي قلبي ياما اتبهدل أنا ولد أصول، أنا الذي عاشق حبيت، ياما روحت وجيت من غير ما تعشيت بقى كده معقول".



وعلى جانب آخر، وقال المطرب والملحن عصام كاريكا،: "أنا نفسي اشتغل لأنغام، ولو عملنا حاجة مع بعض هتفضل لمدة 30 سنة عايشة".

وأضاف المطرب والملحن عصام كاريكا،: "أنا ناقصني أنغام بس لأني عملت لشيرين وديانا حداد ونوال الزغبي وناس كثيرة، لكن نفسي أشتغل لأنغام".

وأوضح أنه لحن لكل من الفنانين محمد هنيدي ومحمد سعد وأحمد حلمي وهاني رمزي وفؤاد المهندس ونيلي وعبد المنعم مدبولي ومي عز الدين وغادة عبد الرازق، حيث في فترة ما كان يلحن كل الأغاني والمسرحيات والمسلسلات.