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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

البابا تواضروس يعود إلى القاهرة بعد رحلة علاج من العصب السابع

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل البابا تواضروس الثاني إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء اليوم الأحد بعد رحلة علاج من التهاب العصب السابع والذي أصابه منذ  شهر واستقبل الآباء المطارنة والأساقفة قداسة البابا تواضروس بحفاوة بالغة حيث كانوا في انتظار قداسته في الساحة الخارجية للمقر البابوي، وتوجهوا معًا إلى صالون الاستقبال الرئيسي بالمقر

 

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وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على أن قداسة البابا  تواضروس تحدث عن الحالة المرضية التي تعرض لها، مشيرًا إلى أنها نتجت عن مجهود كبير قام به خلال رحلته الرعوية الأخيرة، والتي عاد قداسته بعدها ليبدأ مباشرةً جلسات المجمع المقدس، التي تخللتها لقاءات مكثفة مع أعضاء المجمع.

 

توخي الحذر من التغيير المفاجئ في درجات الحرارة

 

كما أشار البابا إلى ضرورة توخي الحذر من التغيير المفاجئ في درجات الحرارة الناتج عن التواجد في أماكن مكيفة الهواء يليها التواجد في أماكن شديدة الحرارة وهو ما يسبب بعض الأضرار من بينها التهاب العصب السابع، بالإضافة إلىالالتزام بالبرنامج العلاجي بكل دقة مما ساهم في في سرعة تعافيه؛ ناصحًا مستقبليه بضرورة تنظيم الوقت والجهد بتوازن للقيام بالعمل الرعوي على أكمل وجه، مع تجنب التعرض لمتاعب صحية، والاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية، لأن الصحة تعد وزنة أعطاها الله لنا لنحسن استثمارها.

 

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