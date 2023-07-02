أسباب رئيسية للإصابة بفقر الدم.. نقص عنصر الحديد أبرزها

فقر الدم أو الأنيميا، هو حالة تحدث بسبب انخفاض تركيز الهيموغلوبين عن المستوى الطبيعي، وبسبب القلة في مستوى الهيموغلوبين تعاني اجهزة الجسم من عدم الحصول على ما يكفي من الأوكسجين وبالتالي يشكو المرضى من علامات واعراض مثل الإرهاق والصداع وعدم التركيز والخمول وغيرها.

أسباب فقر الدم

1- نقص كمية الحديد

السبب الأكثر شيوعًا لحدوث فقر الدم هو عدم تناول كمية كافية من الحديد. في هذه الحالة ، يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الحديد على الفور. سيتم ذكر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد في قسم علاج فقر الدم.

2- الحمل وفقدان الدم أثناء الحيض

الشيء التالي الذي يمكن أن يكون أيضًا السبب الشائع لفقر الدم هو الحمل وفقدان الدم أثناء الحيض لأنه كلما حدثت هذه الحوادث ، سيفقد الجسم جرعة كبيرة من الدم ، والتي ستؤدي دون شك إلى الإصابة بفقر الدم.

3- النزيف الداخلي

السبب التالي الذي قد يؤدي بك أيضًا إلى فقر الدم هو النزيف الداخلي. قد تؤدي بعض الأدوية إلى الإصابة بفقر الدم أيضًا لأنها ستسبب النزيف الداخلي. الأمراض التي تهدد الحياة مثل سرطان القولون وقرحة المعدة يمكن أن تسبب النزيف الداخلي أيضًا.

4- عدم القدرة على امتصاص الحديد

السبب التالي لفقر الدم هو عدم قدرة الجسم على امتصاص المزيد من الحديد. سيؤدي إجراء الجراحة الداخلية إلى عدم قدرة جسمك على امتصاص الحديد. كلما أمكن ، حاول زيادة استهلاك حديد الهيم ، وهو الحديد الذي يأتي من الحيوانات. هذا النوع من الحديد يمتصه الجسم بسهولة.