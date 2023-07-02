الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

أحمد موسى يهاجم السوشيال ميديا.. لا تعبر عن توجهات المصريين (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المصريين البسطاء في المحافظات والقرى لديهم ثقافة بأحوال البلد أكثر من غيرهم الذين يجلسون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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السوشيال ميديا لا تعبر عن المصريين وتوجهاتهم

وأضاف أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد أن   السوشيال ميديا لا تعبر عن المصريين وتوجهاتهم، والمواطنون البسطاء يشعرون بما تنجزه الدولة.، معقبا: “سيبك من بتوع تويتر”.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أنّ ملايين المصريين يشعرون بما تقدمه الدولة من مشروعات وخدمات، لافتا إلى أن البسطاء في القرى كانوا يساهمون في تأمين المؤسسات في 2011.

وعلى جانب آخر ، أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالإقبال الكبير على فيلم بيت الروبي الذي تم تصوير مشاهده في دهب ونويبع والقاهرة وحقق نجاحا كبيرا وإرادات عملاقة.

أضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن إيرادات فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز بلغت 56 مليون جنيه.

وأردف أحمد موسى، أنّه هناك 10 دول يعرض فيها فيلم بيت الروبي وسوف ترتفع إراداته خلال الفترة المقبلة، لأنه سيعرض في العديد من الدول العربية والأوروبية، إلى جانب عرضه في جميع دور قصور الثقافة بتذاكر مخفضة.


واختتم الإعلامي أحمد موسى بالإشارة إلى أن فيلم بيت الروبي يناقش قضايا السوشيال ميديا ويشتبك مع السلبيات والإيجابيات بموضوعية.

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