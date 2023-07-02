خبير تحكيمي: قرار إلغاء هدف فيوتشر صحيح وهدف الأهلي ليس تسلل

أكد محمد صلاح عبدالفتاح الخبير التحكيمي السابق، أن هدف فيوتشر الملغي في شباك الأهلي، لا خلاف عليه واللعبة سهلة، وأحمد توفيق طلب كان تمركزه صحيح.

وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "حكم الڤار أكد على قرار الحكم المساعد، من غير اللجوء إلى زووم، وهو صحيح ولا تستدعي لاستخدام الزووم، وأحمد عاطف لاعب فيوتشر سبق بجزء من جسمه".

وأضاف محمد صلاح عبدالفتاح: "هدف ياسر إبراهيم مدافع الأهلي فيه شك كبير، خاصةً أن الصورة من غير خطوط وبالعين المجردة هو إلغاء صحيح بسبب وقوف علي معلول في وضع متسلل، ولكن وضع النقط في تقنية الفيديو كان غير مُقنع والحكم المساعد أقر بصحته وكان لا بد من الاتخاذ بقراره خاصةً أنه هو المتمركز بشكل جيد والهدف ليس تسلل".

واختتم الخبير التحكيمي: "لقطة الشد بين كهربا ولاعب فيوتشر في الدقيقة السادسة من المباراة، هي اللقطة السلبية الوحيدة في أداء محمود البنا حكم المباراة، وكان لا بد من احتساب خطأ للاعب كهربا وإنذار للمنافس".

تشكيل الأهلي في مواجهة فيوتشر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – محمد عبد المنعم – محمد هاني - ياسر إبراهيم.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – حسين الشحات – بيرسي تاو – أحمد قندوسي.

الهجوم: محمود كهربا.

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري.

يدخل الأهلي مباراة الليلة أمام فيوتشر وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل تعزيز الصدارة، علمًا أنه فاز على فريق البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الماضية.

جماهير الأهلي تهاجم إمام عاشور

شنت جماهير النادي الأهلي هجوماً قوياً على إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق بعد التقارير المتداولة حول إمكانية إنضمامه لصفوف الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وهتفت جماهير الأهلي خلال تواجدها في مدرجات ملعب ستاد السلام لمتابعة مباراة فريها أمام فيوتشر ضد إمام عاشور قائلة :" إمام عاشور مش عايزينه.. صالح سليم مش ناسيينه ".