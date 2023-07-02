هل تقضي سياسة تويتر الجديدة على أسطورة إيلون ماسك

يريد إيلون ماسك Elon Musk من الناس أن يتوقفوا عن إدمانهم على تويتر Twitter، واستمر الملياردير في تطبيق قواعد وإجراءات جديدة، معظمها مثير للجدل ومكره من قبل المستخدمين.

بالإضافة إلى التغيير المثير للجدل المتمثل في الاضطرار إلى الدفع ليتم التحقق منه (ما لم يكن لديك أكثر من مليون متابع) والتسريح الجماعي للعمال في الشركة، توجد الآن قاعدة جديدة: الحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميًا.

أعلن ذلك إيلون ماسك بنفسه على صفحته الشخصية على تويتر صباح يوم السبت، بعد وقت قصير من استيقاظ المستخدمين ليجدوا أن حساباتهم محدودة.

ونشرت جنوب إفريقيا على تويتر "لمعالجة المستويات القصوى من جمع البيانات والتلاعب بالنظام، طبقنا الحدود الزمنية التالية".

ما هو عدد التغريدات التي يمكن قراءتها يوميًا على تويتر؟



اضطر Musk إلى تغيير الرقم النهائي حتى ثلاث مرات بسبب الانتقادات الشديدة من مستخدميه.

قام بتقسيم عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين رؤيتها كل يوم اعتمادًا على ما إذا تم التحقق منها أم لا في مونولوجه الأولي.

اقتصرت الحسابات التي تم التحقق منها في البداية على قراءة 6000 مشاركة في اليوم، ثم 8000 وأخيراً 10000. الحسابات التي لم يتم التحقق منها، و 600 مشاركة في اليوم ثم 800 للإسقاط إلى 1000.

الحسابات الجديدة التي لم يتم التحقق منها، 300 في اليوم، ثم 400 وأخيراً التسوية عند 500.

يواجه العديد من المستخدمين بالفعل مشكلة في استخدام التطبيق نتيجة للتغييرات.

"عذرًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للسعر. انتظر بضع ثوان وحاول مرة أخرى"، أو "حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل" كانت بعض الرسائل التي تلقوها.

من المتوقع أن يكون هذا الإجراء من أكثر المقاييس إثارة للجدل. على الرغم من عدد التغريدات، سيجد بعض المستخدمين أن هذا الحجم من التغريدات يوميًا منخفض جدًا.