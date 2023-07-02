إصابة 4 في حادث تصادم بجوار النادي الأهلي

شهد شارع التسعين الشمالى بجوار النادى الأهلى، إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة ورفع حطام الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى سوزوكى بشارع التسعين الشمالى بجوار فرع النادى الاهلى بالتجمع الخامس ونقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين جراء الحادث فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

بينما أصيبت معلمة بإصابات بالغة بمنطقة الساحل بالقاهرة نتيجه عقر كلب شرس، وتم إتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى قسم شرطة الساحل إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله "سماح ج"، تعمل معلمة، مصابة بإصابات بالغة إثر قيام كلب شرس بالتعدي عليها بشارع البراد بدائرة قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلي مكان الواقعة وبالفحص تبين صحة الواقعة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط مالك الكلب للتحقيق معه، وتحرر عن ذلك المحضر جنح قسم الساحل، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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