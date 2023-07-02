طريقة عمل شوربة الروبيان البيضاء بخطوات بسيطة

تعتبر شوربة الروبيان البيضاء من أشهي وصفات الروبيان بطبق من الشوربة اللذيذة بكريمة الطبخ، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بألذ المأكولات البحرية المميزة.

الروبيان البيضاء

مقادير شوربة الروبيان البيضاء

- الروبيان : 2 كوب (مقشّر ومنظّف)

- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم فرماً ناعماً)

- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة

- دقيق : ربع كوب

- الخردل : ملعقة صغيرة

- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- مرق دجاج : كوب ونصف

- زعتر مجفف : ربع ملعقة صغيرة

- صلصة حارة : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : 3 ملاعق كبيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

الروبيان البيضاء

طريقة التحضير

ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي الدقيق، والخردل، والفلفل الأحمر الحار، وحركي الخليط حتى يتجانس.

أضيفي كريمة الطبخ ومرق الدجاج تدريجياً، وحركي حتى يغلي المزيج واتركيه لمدة 3 دقائق حتى يكثف قوامه.

خففي النار، وأضيفي البقدونس، والزعتر، والصلصة الحارة.

غطّي القدر، واتركيه لحوالي 10-12 دقيقة مع التحريك من وقت إلى آخر.

أضيفي الروبيان وحركي قليلاً واتركيه لمدة 3 دقائق حتى ينضج، ثم نكّهي الشوربة بالملح والفلفل الأسود وقلبي برفق.

اسكبي شوربة الروبيان في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.