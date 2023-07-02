شرطي يعتدي على عامل توصيل طلبات قبل مرور موكب رئاسي (شاهد)

أسقط رجل شرطة أمريكي عامل توصيل طلبات بطريقة غريبة قبيل مرور موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام رجل الشرطة بالجري نحو عامل توصيل الطلبات وإسقاطه من مركبته.

وأظهر الفيديو شرطيًا يستنفر لإفراغ الشارع كليًا قبيل مرور موكب للرئيس الأمريكي جو بايدن في نيويورك.

اعتداء شرطي أمريكي على عامل توصيل طلبات:

وظهر الشرطي خلال المقطع وهو يُسقط أحد عمال توصيل الطلبات عن دراجته بطريقة غريبة، ليعود ويقترب منه ويساعده على النهوض مع بدء مرور موكب الرئيس.

ولاقى المشهد ردود فعل سلبية على التصرف، حيث كتب أحد المغردين تعليقًا على الحادث: "هل هذا العمل عادي وهو أدى واجبه، أو يكشف عن همجية الغرب".

يجري الرئيس الأمريكي، جو بايدن، جولة دبلوماسية أوروبية بين التاسع والثالث عشر من يوليو الجاري، يزور خلالها المملكة المتحدة، ويحضر قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، قبل أن يتوجه إلى فنلندا، وفق ما أعلن البيت الأبيض اليوم الأحد.

وسيلتقي بايدن في لندن الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بهدف «تعزيز الصلات الوثيقة» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بحسب ما قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان- بيار.

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسافر إلى المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا في الفترة من 9 إلى 13 يوليو.

وفي المحطة الأولى، سيزور بايدن لندن للقاء الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك "لتعزيز العلاقة الوثيقة" بين البلدين، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في بيان نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضح البيت الأبيض، أن بايدن سيسافر بعد ذلك إلى فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي 11 و12 يوليو، وأخيرًا سيزور هلسنكي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال.

https://twitter.com/i/status/1675351291982237696