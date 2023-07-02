طالب إعدادي ينهي حياة صديقه خنقًا ببني سويف

طالب إعدادي ينهى حياة صديقه

شهدت محافظة بني سويف، واقعة مأساوية لقي فيها طالب بالصف الثاني الإعدادي مصرعه على يد صديقه بمشاجرة بينهما أمام منزل المجني عليه بعزبة منشأة الشركة التابعة لقرية أشمنت بمركز ومدينة ناصر شمال المحافظة.

وتبين قيام طالب بإنهاء حياة صديقه خنقًا بمشاجرة حدثت بينهما أمام منزل المجني عليه بعزبة منشأة الشركة التابعة لقرية شمنت بمركز ومدينة ناصر ببني سويف، وسط حالة من الحزن والأسى والصدمة بين الأهالي والمواطنين بالقرية.

وقال أحد الأهالي بعزبة الشركة التابعة لقرية أشمنت بمركز ومدينة ناصر ببني سويف، إن الواقعة تعود إلى حدوث مشاجرة نشبت بين المجني عليه يدعى " محمد أحمد "يبلغ من العمر 14 سنة، في الصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس مركز ومدينة ناصر الإعدادية والجاني يدعى أحمد ع يبلغ من العمر 14 سنة أثناء مرور الجاني من أمام منزل المجني عليه مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهما، وقيام الجاني بالإقدام على خنق المجني عليه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته ولكنه فارق الحياة.

وأضاف أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والانتهاء من تصاريح الدفن مشيرًا إلى أنه تم القبض على الجاني واحتجازه بداخل قسم شرطة مركز ناصر.