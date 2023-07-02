الإسماعيلي يصدر بيانا رسميا بشأن صفقات الصيف

أصدر النادى الإسماعيلى بيانًا رسميًا اليوم الأحد بشأن التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوف الدروايش خلال فترة الانتقالات الصيفية

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وجاء بيان الإسماعيلى كالآتي..



" تؤكد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادى الإسماعيلى عدم التعاقد مع أى لاعبين جدد ، وتنفى ما تردد بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين وأن ظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة فى جلسة مفاوضات عادية لا تعنى أن النادى قد تعاقد مع اللاعب".

وأضاف البيان : " هذا وتشدد اللجنة الثلاثية بأن اللاعب المذكور خارج حسابات النادى تماما، وكذلك نرفض استغلال اسم النادى فى مثل هذه الأمور لتسويق لاعب أو المساهمة فى رفع القيمة التسويقية له".

وتابع البيان : " وتهيب اللجنة الثلاثية بالسادة الصحفيين والإعلاميين إلى استقسقاء المعلومات من مصادرها وعدم نشر مثل هذه الأمور قبل التحقق من صحة الادعاءات عن طريق النادى ،وتؤكد اللجنة الثلاثية أن الإعلان عن أى تعاقد جديد سوف يعلن من خلال المنصات الرسمية التابعة للنادى.".



في سياق متصل ناشدت نانسي القاضي عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي السابق، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة التدخل لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

وشددت القاضي، على وجود أزمة مالية شديدة يعاني منها النادي الإسماعيلي أدت إلى تدهور نتائجه هذا الموسم ووصل به الحال للمنافسة على الصراع من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، رغم كونه من أندية القمة بمصر.



وأوضحت عضو الإسماعيلي السابق، الدراويش هو الضلع الثالث للكرة المصرية بعد الأهلي والزمالك، فضلًا عن امتلاكه قاعدة جماهيرية ضخمة سواء في مصر أو الوطن العربي وإفريقيا، مؤكدة عدم رضاها عن ما وصل إليه القلعة الرياضية العريقة.

وأكدت عضو الإسماعيلي السابق، أنه من الضروري تدخل وزارة الرياضة لإنهاء الأزمة المالية، ومعرفة أسبابها وحصر المديونيات التي يعاني منها النادي، بخلاف تقديم دعم مالي يليق بالإسماعيلي، قبل انطلاق الموسم الجديد، ليعود إلى مكانته الطبيعية.

واختتمت ، بأن الإسماعيلي لا يستحق ما وصل إليه حاليًا، لذلك لا بد من العمل على حل المشكلات المتراكمة على النادي منذ سنوات، من أجل استعادة النادي مكانته العريقة بين كبار أندية مصر وإفريقيا، والمنافسة على كافة الألقاب التي يشارك فيها.