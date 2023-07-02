حضري باناكوتا بالليمون والفانيلا على الطريقة الإيطالية

يعتبر باناكوتا بالليمون والفانيلا من أشهى وصفات الحلويات الإيطالية المعروفة حول العالم، لذلك نقدم لكم طريقة باناكوتا بطعم الليمون المنعش والفانيلا اللذيذة.

باناكوتا بالليمون والفانيلا

مقادير باناكوتا بالليمون والفانيلا

- حليب : كوب وربع

- سكر : ربع كوب

- جيلاتين : ملعقة كبيرة

- كريمة : كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- برش ليمون : 2 ملعقة كبيرة (للتزيين)

طريقة التحضير

في قدر، اخلطي الحليب مع السكر، والكريمة، والفانيليا.

ارفعي القدر على النار، وأضيفي الجيلاتين وحركي جيداً حتى يثخن القوام.

حضري أكواب التقديم، ووزعي مزيج الباناكوتا، ثم أدخلي الأكواب إلى الثلاجة حتى تبرد وتتماسك.

زيّني الأكواب ببشر الليمون وقدميها.

باناكوتا بالليمون والفانيلا

فوائد الليمون الصحية

تحسين مناعة الجسم

تعد أولى فوائد الليمون وأشهرها إمكانية استخدامه لزيادة قوة مناعة الجسم، فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامين C، فالحبة الواحدة من الليمون تزود الجسم بما يقارب 31 ملغ من الفيتامين C، وهو ما يعادل 51% من قيمة الاحتياج اليومية له، كما أنه يحتوي على العديد من المركبات المضادة للأكسدة الأخرى التي يمكن أن تعمل على تقوية الجهاز المناعي ووقاية الجسم من مختلف الأمراض المعدية.

فعلى سبيل المثال، يعمل الفيتامين C على التقليل من فترة الإصابة بمرض الزكام.

الوقاية من حصى الكلى

يمكن أن يكون الليمون مفيدًا للتقليل من خطر الإصابة بحصى الكلى، كما أنه يعمل على تكسير الحصى الكبيرة والتسهيل من خروجها عبر البول. وتعود هذه الفائدة من فوائد الليمون لاحتوائه على نسبة جيدة من حمض الستريك، والذي يعمل على زيادة حجم البول وزيادة درجة حموضة البول، مما يخلق بيئة غير ملاءمة لتكوين حصوات الكلى.

أيضًا، يمكن أن يرتبط حمض الستريك بالكالسيوم المتواجد في البول، مما يمنع تكوين حصوات الكلى الكلسية.