ديو رومانسي يجمع ليلي أحمد زاهر وزياد برجي وطرحه خلال أيام

لمسات نهائية تضعها ليلى أحمد زاهر حاليا، على أغنيتها الجديدة برفقة النجم البناني زياد برجي، الذي تتعاون معه خلال ديو رومانسي من المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتحضر "ليلى" للأغنية منذ حوالى 3 أشهر مع زياد برجي، الذى كانت تحلم بالتعاون معه منذ فترة، خاصة أنها كانت تستشيره في أغنيتها "كلمة أخيرة"، التي تُعد أول خطواتها في عالم الغناء، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب فبراير الماضي.

وظهرت ليلى خلال الأغنية وسط الثلوج في لبنان، وجاءت الأجواء بشكل درامي، وهي من كلمات محمد حسن وألحان وتوزيع إسلام زكي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانضمت لقائمة الأكثر مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحها على يوتيوب محتلة المركز الرابع.

وكانت خضعت الفنانة الشابة ليلي أحمد زاهر لأحدث جلسات التصوير، التي شاركت بها متابعيها ومحبيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

ليلي أحمد زاهر

ليلي أحمد زاهر

ليلي أحمد زاهر تستعرض جمالها بالكاجوال الأنيق

ظهرت ليلي أحمد زاهر بإطلالة "كاجوال" جذابة ومثيرة، مرتدية بنطال جينز باللون "الأزرق الفاتح" ونسقت معه توب أبيض وجاكيت ازرق جلد، مصمم من قماش بدون نقاشات، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

ليلي أحمد زاهر

ليلي أحمد زاهر تعكس جمال ملامحها بالألوان الترابية

اعتمدت ليلي أحمد زاهر تسريحة شعر بسيطة تتناغم مع ملامحها، إذ إنها جمعت خصلات بطريقة جذابة، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء واللون النود في الشفاه.

ليلي أحمد زاهر

ليلي أحمد زاهر

آخر أعمال ليلي أحمد زاهر





يذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر الدرامية هو مسلسل "فى بيتنا روبوت 2"، والذى حقق نجاحاً أثناء عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولة العمل بجوار ليلى زاهر كل من، هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.