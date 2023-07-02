السياح يشاركون باحتفالات بالمولد الشعبي في فنادق الغردقة

تستمر فنادق الغردقة فى تنظيم مهرجانات حفلات احتفالا بعيد الأضحى تزامنا مع إرتفاع معدل حركة السياحة الداخلية ومشاركة السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، َالذين حرصوا على مشاركة المصريين أجواء فرحة العيد في خامس أيام عيد الأضحى.

أشار علاء الدين الدين محمود رئيس أتحاد السياحيين بالبحر الأحمر فى تصريحات صحفية بأن أجواء عيد الأضحى مازلت مستمرة في فنادق الغردقة

حيث نظمت الفنادق حفلات ومهرجان المولد تزامنًا مع خامس أيام عيد الأضحى على شواطئ الغردقة بمشاركة من نزلاء الفنادق والسياح شاركو المصريين فرحة العيد وأجواء المولد الشعبي. َ

واشار محمود أن المولد في الغردقة شمل فقرات متنوعة تمثل المولد بكل تفاصيله من مراجيح و العاب اطفال ومواهب وفقرة الساحر والتنورة و ألعاب السيرك، والمراجيح، والتنورة ، وضرب الودع، وفقرات البخور وركوب الخيل و المزمار البلدي.

وأضاف ايهاب السيد مدير عام فندق سياحى ومنظم المولد على شواطئ الغردقة ان المولد لاقي قبول وإعجاب السائحين الأجانب الذين شاركو من جنسيات مختلفة حوالي 22 دولة أجنبية بهدف تعريف السائح عادات وتقاليد الشعب المصري والمناسبات الاجتماعية وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

مؤكدا أن الفنادق دائما تحرص على مشاركة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية والوطنية

لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بفنادق الغردقة في اجازة العيد

وكانت فنادق الغردقة قد نظمت اول أمس الجمعة مسيرة حاشدة في ذكرى 30 يونيو على شواطئ مدينة الغردقة بمشاركة عدد من السائحين الأجانب حاملين علم مصر وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي و التفاعل مع الاناشيد الوطنية وعلى أنغام المزمار البلدي التي الهبت حماس الجميع وسط تصفيق السائحين الأجانب والرقص في جو من البهجة والسرور.

وأشار علاء الدين محمود رئيس اتحاد السياحيين بالبحر الأحمر ومنظم ا حتفالات ثورة 30 يونيو على شواطئ الغردقة أن المسيرة على الشواطي بمشاركة العاملين بالقطاع السياحى والسائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية ما يقرب من 22 جنسية أجنبية من التشكيك وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإنجلترا و هولندا وسويسرا وايطاليا وسلوفانيا والمجر والنمسا في جو يدعو للفخر بذكرى النصر وعظمة مصر

ومن جانبه قال ايهاب السيد مدير عام فندق سياحى المنظم لاحتفال الغردقة أن الاستقرار الذي تنعم به مصر انعكس على السياحة في الفترة الأخيرة والتي وصلت نسبة اشغال بعض الفنادق الى 100% وذلك ناتج طبيعى للمجهودات التي تبذلها الدولة في فى المساعي لفتح أسواق سياحية جديدة

وأشار إلى أن الثلاثين من يونيو هي المنبع الرئيسي لجميع الإنجازات التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أثرت بشكل إيجابي على القطاع السياحي وفتح اسواق جديده لم تكن موجودة من قبل الثورة

كما نظمت فنادق الغردقة مهرجان الفوم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك بمشاركة السياح الأجانب الذين حرصوا على مشاركة المصريين من نزلاء الفنادق الاحتفالات على الشواطئ، ولاقي ذلك إقبال من السائحين والتفاعل على أنغام الموسيقى وسط تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

المولد

المولد

المولد

المولد

المولد

المولد