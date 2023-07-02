اهتمام سعودي بضم نجم مانشستر سيتي

يواصل الدوري السعودي بحثه عن التعاقد مع صفقات قوية وسوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم نجوم عالميين من أجل الارتقاء بالمسابقات المحلية.



وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، في تقريرها اليوم الأحد، أن مانشستر سيتي يرغب في استمرار نجمه برناردو سيلفا، خلال المواسم المقبلة، بعد اهتمام أندية سعودية وإسبانية بضم الدولي البرتغالي.

برناردو سيلفا



وأوضحت أن سبب سعي السيتي للإبقاء على سيلفا هو رحيل إيلكاي جوندوجان لبرشلونة، لكن النجم البرتغالي تلقى عرض سعودي ضخم خلال الفترة القليلة الماضية.

وأشارت "ديلي ستار" إلى أن العرض السعودي يقترب من 40 مليون يورو في الموسم الواحد، و920 ألف يورو في الأسبوع.

وأكدت أن البرتغالي البالغ من العمر 28 عامًا لا يزال أمامه موسمين قادمبن في عقده مع السيتي، لكن هناك حالة من الاستياء بسبب صعوبة الحفاظ على اللاعب.

وشددت "ديلي ستار" على أن إدارة السيتزين رفضت عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن سيلفا لا يرغب قي الانتقال لدوري "روشن" خلال الميركاتو الحالي، حيث يرغب في الاستمرار في القارة العجوز خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن الدوري السعودي نجح في استقطاب عدد من النجوم العالميين على رأسهم الفرنسيين كريم بنزيما ونجولو كانتي لاتحاد جدة، وإدوارد ميندي للأهلي، وكاليدو كوليبالي للهلال، وقبلهم كريستيانو رونالدو للنصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.