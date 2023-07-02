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الإثنين 03 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الطالبية

حريق
حريق

نجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع جعفر بمنطقة الطالبية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

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وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

السيطرة على حريق في المعادي

وفي سياقٍ مُتصل، تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة المعادى ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المعادى   ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .

وعلى جانب آخر، طلبت نيابة أول العامرية في الإسكندرية، اليوم الأحد، تقريري المعمل الجنائي، والحماية المدنية، وأقوال شهود العيان، وتحريات المباحث؛ حول أسباب نشوب حريق بأحد الكافتيريات المقام حديثًا أمام شارع 51 بشاطئ النخيل، دون وقوع خسائر بشرية.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة؛ حول بلاغًا من غرف عمليات حي العجمي والمحافظة، بنشوب حريق وأتى على محتويات كافتيريا كائنة على شاطئ مدينة 6 أكتوبر، منطقة الـ21 بالعجمي.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها لعدم وصولها إلى المنطقة المجاورة، وجرى فرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

وتبين من المعاينة الأولية أن سبب الحريق حدوث ماسٍ كهربائي أدى إلى اندلاع النيران، وساعد شدة الرياح، ومواد الطلاء الحديثة للكافتيريا على سرعة توهجها.

فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.

ويُذكر أن شاطئ النخيل أعيد مجددًا للخدمة خلال عطلة عيد الأضحى الجاري، وذلك بعد إغلاق رسمي دامَ لمدة عامين، وشهد إقبالًا كبيرًا من المصيفين، وكان مقررًا أن يحضر افتتاحه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، لكن حال دون ذلك سقوط عقار سيدي بشر.

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