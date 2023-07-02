رجل يتزوج تمساح لسبب عجيب (شاهد)

تزوج رئيس بلدية مدينة في جنوب المكسيك، من أنثى تمساح كيامن، في طقس تقليدي، ظهرت فيه أنثى التمساح بفستان زفاف.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه الرجل وبين يديه تمساح في زي عروس، وفمه مربوط، وسط حضور كبير من سكان البلدة التي يسكن فيها، وكانه عرس حقيقي لا ينقصه شيء.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن عمدة سان بيدرو هواميلولا فيكتور هوغو سوسا، تزوج من التمساح، وهو جزء من طقوس السكان الأصليين القديمة لجلب الوفرة والحظ إلى القرية في جنوب غربي المكسيك.

ويعتقد بعض المكسيكيين، أن الزواحف البالغة من العمر سبع سنوات، هي إله يمثل كوكب الأرض، وزواجها من الزعيم المحلي يرمز لانضمام البشر إليها.