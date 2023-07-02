إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالتجمع

شهد طريق طريق التجمع تصام سيارتين الأمر الذي تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسد، وتم ةنقل المصابين الى المستشفى لإسعافهم ورفع حطام الحادث لتيسير حالة المرور، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى التجمع بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

ويواصل رجال المباحث سؤال المواطنين وشهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة ورفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

فيما لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب موتوسيكل بطريق الإقليمى فى الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل لتسير حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصاب بطريق فى الجيزة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى المكان، وبالفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث وفاة شخص وجرى نقله إلى المستشفى المركزى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بينما إنتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة قنا، منذ قليل، جثة طالب لقي مصرعه، وذلك أثناء إستحمامه في مياة نهر النيل هرباً من حرارة الجو بنجع العصارة، قرية الجمالية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد مصرع طالب غرقا أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية الجمالية التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلي مشرحة المستشفي.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي.

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