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الأحد 02 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

كلب يستخدم جسده لمساعدة صديقه المعاق لعبور الشارع.. فيديو

الكلب وصديقه
الكلب وصديقه

تمكن كلب من مساعدة صديقه من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أحد الدول الأجنبية، بالتجول في الشوارع بدفع الكرسي المتحرك بجسده، واتباع  تعليمات المرور وكأنه إنسان يكمل صديقه المريض.

 

تداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو، يظهر فيه كلب مدرب، يدفع الكرسي المتحرك الذي يحمل صديقه المعاق، بجسده في الشارع، وسط إعجاب للمارة، ويظهر الكلب وهو أسفل الكرسي وكأنه شخص يمشي نصفه إنسان ونصف كلب.

 

بمجرد أن وصل الكلب بصديقه إلى طريق تسير فيه السيارات، توقف إلى أن فتحت الإشارة مرة أخرى، وبدأ الكلب في دفع الكرسي برأسه ليستكمل طريقه مع صديقه.

 

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