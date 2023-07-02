صديقة بنزيما تكشف تفاصيل اعتناقها الإسلام.. قرأت القرآن وبكيت (فيديو)

علقت شريكة النجم الفرنسي، كريم بنزيما، عارضة الأزياء الأمريكية، جوردان أوزونا، على

اعتناقها الدين الإسلامي عقب انتقال مهاجم ريال مدريد السابق إلى صفوف نادي اتحاد جدة في السعودية.

جوردان أوزونا بكت خلال قراءة القرآن في شهر رمضان الماضي:



وقالت أوزونا خلال تقرير ببرنامج “الرياضة في دقيقتين”، المذاع عبر قناة العربية، مساء اليوم الأحد، إنها بكت خلال قراءة القرآن، في شهر رمضان الماضي، مسلطة الضوء على قراءتها لكتاب "الطريق المقدس إلى الإسلام" الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في نهاية المطاف.

جوردان أوزونا انتقلت إلى العيش في السعودية برفقة صديقها كريم بنزيما:

انتقلت عارضة الأزياء، جوردان أوزونا، إلى العيش في المملكة العربية السعودية برفقة صديقها اللاعب كريم بنزيما، المهاجم الحالي لنادي الاتحاد السعودي، خلفًا لقيادة هجوم نادي ريال مدريد الإسباني.

ونشرت جريدة “ ماركا” مقابلة مع عارضة الأزياء الأمريكية جوردان أوزونا كشفت خلالها عن حياتها الجديدة في المملكة، وعن أصولها ومسيرتها الاحترافية، فضلًا عن علاقتها بلاعب الاتحاد الفرنسي كريم بنزيما.

وقالت أوزونا في تصريحات صحفية: “عندما قابلت كريم لم أكن أعرف حقًا من هو، فأنا أمريكية، ولا أعرف الكثير عن كرة القدم، ولكنني شعرت أنه مختلف.”

وبشأن اعتناقها للإسلام، أضافت أوزونا:“ أنا أسلمت الآن، لقد قرأت القرآن وبكيت، كان هنا في مسجد مدريد حفل صغير، ويُقرأ فيه القرآن وبعدها بكيت، ومن ثم قرأت كثيرًا عن هذا الدين وأجده جميلًا جدًا .”

وتابعت :” كل ما قرأته عن الإسلام حركني عاطفيًا، وكل ما قرأت القرآن في رمضان بكيت “، لافتة أنها قرأت كتاب الطريق المقدس إلى الإسلام.

وفجر قرار إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بغلق سوق التعاقدات غضب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب عدم توفير بديل على نفس المستوى للنجم الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيما، والذي رحل إلى الدوري السعودي من بوابة الاتحاد.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي يشعر بالغضب الشديد من إدارة ريال مدريد بسبب عدم التعاقد مع مهاجم على نفس القدر من الكفاءة والمهارة لكريم بنزيما الذي رحل بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح التقرير أن كارلو أنشيلوتي توقع أن يقوم ريال مدريد بخطوة للتعاقد مع مهاجم، كان على رأس القائمة هاري كين نجم توتنهام، ومع ذلك أكدت إدارة الميرنجي أنه لن يصل أى شخص آخر.

وشدد التقرير على أن إدارة ريال مدريد ربما تفتح الباب أمام تعاقد جديد وحيد وهو النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، حال توصل الطرفين إلى اتفاق جديد.

كما شدد التقرير على أن إدارة ريال مدريد ستراقب عن كثب الصورة التي سيظهر عليها الفريق في جولته الصيفية بأمريكا وفي حال التيقن من حاجة الميرنجي لمهاجم سيتم التعاقد بشكل سريع مع لاعب لسد الفجوة في التشكيل الرسمي.