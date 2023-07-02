أطعمة تعزز صحة الشعر وتساعد في تكوين الكيراتين

الكيراتين هو بروتين ينتجه الجسم بشكل طبيعي، كما يساعد في إعطاء بنية وقوة للشعر والجلد والأظافر، وهناك علاج الشعر بالكيراتين هو عملية تساعد على فرد وتنعيم الشعر المتطاير أو التآلف.

وهناك بعض الأطعمة التي تساعد في تكوين الكيراتين وزيادة إنتاجه بشكل طبيعي وهي كالآتي.

البيض: فهي غنية بالبيوتين الضروري لتخليق الكيراتين وتناول بيضة واحدة يوميًا لزيادة إنتاج الكيراتين بشكل طبيعي.

بصل: هو مصدر غني لـ N-acetylcysteine ​​، وهو أحد مضادات الأكسدة النباتية التي يحولها الجسم إلى حمض أميني يسمى L-cysteine ​​، وهو أحد مكونات الكيراتين.

صحة الشعر

سمك السالمون: إلى جانب البروتين، يعتبر أيضًا مصدرًا ممتازًا للبيوتين، الذي يدعم إنتاج الكيراتين، تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في السلمون على تحسين نمو الشعر وتثخينه والحماية من تساقط الشعر.

البطاطا الحلوة: تحتوي على الكثير من فيتامين أ الكاروتينات يتم تحويل الكاروتينات، مثل بيتا كاروتين، في الجسم إلى فيتامين أ، مما يعزز تخليق الكيراتين.

الجزر: غني بفيتامين أ الذي يعزز تكوين الكيراتين كما أنه يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في تكوين الكولاجين للحفاظ على صحة الشعر والجلد والأظافر.