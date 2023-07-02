حبس المتهم بالنصب على المواطنين عبر الفيسبوك 4 أيام

أمرت جهات التحقيق حبس المتهم بالنصب على المواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه وذلك خلال عرضه آلات موسيقية للبيع عبر الفيس بوك في المطرية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق صفحة عبر موقع "فيسبوك" يزعم خلالها بعرض آلات موسيقية للبيع.

واكد المتهم أنه يقوم بالاتفاق مع المجنى عليهم على تحويل مبالغ مالية عبر أحد التطبيقات كمقدم شراء أو التقابل معهم بدائرة القسم، وأقر بارتكابه10 وقائع نصب بذات الأسلوب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط شخص تخصص فى النصب على المواطنين من خلال عرضه آلات موسيقية للبيع عبر الفيس بوك ، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

بدأت الأحداث بورود بلاغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين قرر بتعرضه لواقعة نصب من قِبل أحد الأشخاص قد تعرف عليه عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" حال قيام الأخير بعرض آلات موسيقية للبيع على الصفحة الخاصة به مقابل مبلغ مالى واتفق معه على التقابل بدائرة القسم، وتحصل منه على مبلغ مالى كمقدم شراء الآلات إلا أنه اكتشف تعرضه لواقعة نصب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية مقيم بدائرة القسم، تم استهدافه وأمكن ضبطه.

بينما تعرض شاب مقيم بمركز زفتي بمحافظة الغربية، للضرب على يد مجموعة من مسجلين عند تدخله لمنعهم عن ضرب والده، بشارع البحر ذلك في ظل غياب الجهات المختصة لردعهم قانونيا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي مدير امن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة زفتي، يفيد بوصول إخطار من مستشفي زفتي العام، بوصول المدعو "أحمد محمد ابو سكين" 19 سنة، مصاب بعد بجروج في أماكن مختلفة من أنحاء جسده، علي خلفية مشاجرة، بشارع البحر بمدينة زفتي أمام معدية ميت غمر، بشارع البحر الرئيسي بزفتي.

وتعود أحداث الواقعة حينما نشبت مشادة بين والد الضحية ويدعي "محمد ابو سكين" 57 سنة، طرف أول، وبين "أ. م.ج"، و "ز. س"،و "ع. س"، "الـ. فـ. ز"، وجميعهم مسجلين مخدرات وبلطجة، وطرف ثان، خلال مرور الطرف الأول بصحبة إبنتيه الصغار إلي المعدية المؤدية لمدينة ميت غمر، فتعدوا عليه بالضرب، حال مرور نجله المصاب، فتدخل للدفاع عن والده فإنهالوا عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء وأصابوه بالرأس والصدر والبطن والظهر، بإجمالي جروج بلغ 90 غرزة، وتم نقله في حالة إعياء شديد لمستشفي زفتي العام، وإعترضتهم والدة المعتدين في محاولة منها لمنعهم من الوصول للمستشفي إلا أن الأهالي إستطاعوا أن ينقلوه للمستشفي العام .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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