6 فحوصات طبية واجبة للسيدات

يساعد الفحص المبكر للمرض في منع المضاعفات وتحسين نوعية حياة المرء، والبقاء بصحة جيدة، ولا تقتصر هذه الفحوصات على الرجل فقد، بل يجب على المرأة الاهتمام بصحتها وإجراء العديد من الفحوصات العامة وهي كالآتي.

1- فحص الكولسترول

فحص الكوليسترول هو اختبار دم حيث يتم سحب الدم، عادة من ذراعك ويتم جمعه في قارورة أو حقنة لإجراء الاختبارات، ويُقيِّم اختبار الكوليسترول خطر إصابتك بأمراض القلب أو السكتة الدماغية، ويوصى بفحص النساء كل أربع إلى ست سنوات، بدءًا من سن 20 عامًا.

يجب أن تكون مستويات الكوليسترول الكلية الطبيعية بشكل مثالي أقل من 200 ملليجرام لكل ديسيلتر (ملغم / ديسيلتر) وتكون القراءة الحدودية العالية بين 200 و 239 ملجم / ديسيلتر، وإذا كان لديك تاريخ عائلي أو لديك خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية ، فاستشر طبيبك لإجراء فحص الكوليسترول.

2- فحص ضغط الدم

يتم إجراء فحص ضغط الدم عند إجراء تشخيص ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم باستخدام جهاز يسمى مقياس ضغط الدم، ويتم إجراء هذا الاختبار عندما يكون ضغط الدم أعلى من 140/90 - وهي القراءة الطبيعية.

بما أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية أخرى ، يجب فحصه كل عامين. خاصة إذا كانت قراءتك 120/80 أو أقل وإذا تم تشخيص إصابتك بارتفاع ضغط الدم ، فيجب أيضًا فحصك للكشف عن مرض السكري.

3- التصوير الشعاعي

يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات التي لا تصيب الجلد ، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب البشر، وسرطان الثدي ليس حصريًا للنساء ، لأنه يمكن أن يصيب الرجال أيضًا ويطلب أكثر من 9500 شخص رعاية سرطان الثدي كل عام ويخضع حوالي 1500 شخص لجراحة سرطان الثدي كل عام

ويتضمن التصوير الشعاعي للثدي ضغط الغدة الثديية بين لوحين ويتم نقل الأشعة السينية عبر أنسجة الثدي، ويساعد التصوير الشعاعي للثدي على الكشف عن تطور سرطان الثدي لدى النساء اللواتي ليس لديهن أي علامات أو أعراض للمرض ، وكذلك أي كتلة أو علامات أخرى لسرطان الثدي، ويجب أن يكون لدى جميع النساء تصوير الثدي بالأشعة للكشف عن سرطان الثدي والنساء فوق سن 75 ، لا توجد توصية.

4- فحص الثدي

تُجرى فحوصات الثدي عادةً عندما تصل المرأة إلى سن الأربعين، وتُجرى هذه الفحوصات سنويًا حيث يقوم الطبيب بفحص ثدييك يدويًا وبصريًا بحثًا عن الاختلافات في الحجم أو الشكل والطفح الجلدي والكتل، ويتضمن فحص الثدي أيضًا فحص الحلمات بحثًا عن إفراز السوائل.

5- اختبار عنق الرحم

يتحقق الاختبار من علامات سرطان عنق الرحم، وعادةً ما يتم إجراء اختبار عنق الرحم جنبًا إلى جنب مع فحص الحوض وفي النساء فوق سن 30 عامًا ، يمكن دمج اختبار عنق الرحم مع اختبار فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ويمكن أن تسبب سرطان عنق الرحم.

6- فحص كثافة العظام

يتم إجراء اختبار كثافة العظام للتحقق من هشاشة العظام وأيضا ، عندما تصل المرأة إلى سن اليأس ولديها تاريخ من كسر العظام ، من المهم إجراء الاختبار، وإذا كان لديك خطر الإصابة بهشاشة العظام ، مثل الكسور أو انخفاض وزن الجسم ، فقد يكون إجراء فحص كثافة العظام مفيدًا.