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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

اصطدام طائرات عسكرية كولومبية في السماء ومصرع طيار.. فيديو

طائرات كولومبية
طائرات كولومبية

اصطدمت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الكولومبية من طراز تي-27 توكانو، في الجو خلال رحلة تدريبية بالقرب من قاعدة أبياي الجوية اليوم الأحد.

 

وقال سلاح الجو الكولومبي في بيان له، إن طيار توفي وهو مقدم، وتم إرسال لجنة تفتيش إلى مكان الحادث من أجل تحديد أسباب الاصطدام .

 

 

وتداولت رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث، ويظهر فيه مجموعة من الطائرات تحلق بالقرب من بعضها البعض، وتنفجر إحدى الطائرات بعد ارتطامها بأخرى، وتتصاعد ألسنة اللهب في السماء.

 

 

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