اصطدام طائرات عسكرية كولومبية في السماء ومصرع طيار.. فيديو

اصطدمت طائرتان تابعتان للقوات الجوية الكولومبية من طراز تي-27 توكانو، في الجو خلال رحلة تدريبية بالقرب من قاعدة أبياي الجوية اليوم الأحد.

وقال سلاح الجو الكولومبي في بيان له، إن طيار توفي وهو مقدم، وتم إرسال لجنة تفتيش إلى مكان الحادث من أجل تحديد أسباب الاصطدام .

Se accidentaron dos aviones de entrenamiento T-27 Tucano de la Fuerza Aérea a las 5:30pm en Apiay. El Teniente Coronel Mario Andrés Espinoza falleció. Todo nuestro apoyo a la familia. pic.twitter.com/CKhejJSOoE — Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) July 2, 2023

وتداولت رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وقوع الحادث، ويظهر فيه مجموعة من الطائرات تحلق بالقرب من بعضها البعض، وتنفجر إحدى الطائرات بعد ارتطامها بأخرى، وتتصاعد ألسنة اللهب في السماء.