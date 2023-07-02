وفاة رجل داخل ملعب بعد أدائه الصلاة (شاهد)

فارق رجل سوري الحياة في بلدة تفتناز بريف إدلب خلال ممارسته رياضة كرة القدم، وذلك عقب أدائه فرض الصلاة داخل الملعب قبل استئنافه اللعبة مجدداً وتعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يرصد لحظة وفاة الرجل السوري داخل الملعب بعد أدائه الصلاة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً التقطته كاميرات مراقبة داخل ملعب كرة قدم، ورصدت فيه لحظة وفاة السوري في أثناء لعبه كرة القدم داخل "ملعب خماسي" في بلدة تفتناز شمال شرقي إدلب.

وظهر الرحل وهو يقطع لعبه في كرة القدم ويتوجّه لأداء صلاته. وعقب انتهائه من أداء الفريضة وعودته للعب مجدداً، تعرّض لنوبة قلبية مفاجئة أفقدته توازنه وسقط على إثرها فوق أرض الملعب مفارقاً الحياة.

وظنّ أصدقاء الراحل أنه سقط أرضاً بصورة طبيعية عقب ركله الكرة، إلا أنهم فوجئوا بعد لحظات بمفارقته الحياة.

وفي سياق منفصل، كان الجيش السوري قد شن حملة عسكرية على مجموعات مسلحة في إدلب.

ودمرت القوات المسلحة السورية بالتعاون مع القوات الجوية الروسية مقار ومعدات للإرهابيين في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية عن بيان وزارة الدفاع الصادر، إنه ردا على الاعتداءات اليومية المتكررة التي تنفذها التنظيمات الإرهابية على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في ريف حماة، نفذت قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقرات المحصنة للتنظيمات الإرهابية في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش، وأدت هذه الضربات إلى تدمير المقرات الإرهابية بالكامل، ومقتل وإصابة عشرات الإرهابيين، من بينهم عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية".

وكانت القوات السورية قد أعلنت يوم 25 يونيو الجاري تنفيذها بالتعاون مع القوات الجوية الروسية عدة عمليات نوعية أدت إلى تدمير مقار ومستودعات للإرهابيين ومواقع لإطلاق الطائرات المسيرة في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وذخائر وطيران مسير، وقضت على عشرات الإرهابيين وأصابت آخرين.