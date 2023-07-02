موعد حفل سيمون في ساقية الصاوي

تستعد النجمة سيمون لإحياء حفلاً غنائيًا في ساقية الصاوى يوم 22 شهر يوليو الحالي.

ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة لامعة من أشهر أغنياتها، ويحمل الحفل عددًا من المفاجآت.

وكانت طرحت المطربة سيمون، أحدث أغانيها الجديدة بعنوان "اتغير علشاني"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.

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وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان، والمقرر عرضه عبر أحد المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

سيمون

سيمون

وتقول كلمات أغنية "اتغير علشاني": "اتغير علشاني لو تقدر وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو أتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".

أغنية "اتغير عشاني لو تقدر" إخراج روماني سعد، لحن أن الفريد، توزيع ومكساچ شادي فكرى، كلمات روماني سعد.

وكانت قررت الفنانة سيمون، مشاركتها كعضو بلجنة تحكيم مسابقة "الصوت الذهبى" ببيت الغناء العربى، وينظم المسابقة صندوق التنمية الثقافية برئاسة د.هانى أبو الحسن رئيس القطاع.

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وتضم اللجنة أيضا: د.مصطفى محمد ، د.مدحت عبد السميع، الدكتور المطرب أحمد ابراهيم والدكتور علاء فتحي، والمايسترو هاني شنوده ، والشاعر عوض بدوي.

سيمون

وكانت آخر أغاني سيمون أغنية "اتغير علشاني"، وتأتى الأغنية ضمن أحداث فيلم "بدلة وفستان"، والأغنية إخراج رومانى سعد، ولحن أن الفريد، وتوزيع ومكساج شادى فكرى، وكلمات رومانى سعد.

وتقول كلمات الأغنية :اتغير علشاني لو تقدر، وأنا علشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو أتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر".

وكانت حرصت النجمة سيمون، على إحياء ذكرى وفاة النجم عامر منيب والشحروة صباح، التى توافق اليوم السبت.

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وأكدت سيمون عبر حسابها على تويتر قائلة: "النهاردة الذكرى السنوية لفراق عامر منيب.. لو لسه فاكره بالخير ادعيله بالرحمة والمغفرة لأنه اكيد ان شاء الله في مكان أحسن بكتير".

وأضافت : "اللهم كما رويت الارض بالمطر، اروي قبور موتانا بسحائب مغفرتك ورحمتك واجعل لهم في كل قطرة مطر راحة و رحمة و مغفرة.. يارب".

وتابعت: "علينا أن نتذكر.. موتى عرفناهم أحياء واستمتعنا معاهم في الحياة والفن، كان ليا شرف لقاءها وسافرنا سويا الي لبنان الغالية وعزمتني كمان وضحكنا منتهي الجمال والتواضع اكتر فنانة قاومت الحزن والمرض وأحبت الحياة بعدما أعطت كل عمرها لفنها، وسكتت الشحرورة وصوتها الصداح.. الله يرحمها".

وتحل اليوم السبت ذكرى وفاة المطرب عامر منيب الذى تمتع بحب زملائه بصورة كبيرة مثلما تظهر تصريحاتهم تجاهه منذ رحيله وإلى الآن.