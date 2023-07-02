وفاة إسلام حافظ تتصدر التريند.. اعرف الحقيقة

تصدر الفنان إسلام حافظ التريند، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان فيس بوك وفاته بالخطأ.

فوجئ جمهور الفنان والسيناريست إسلام حافظ، بإعلان "فيسبوك" عن وفاته عبر حسابه الرسمي على التطبيق الشهير، مما أثار حالة من الجدل والقلق خلال الساعات القليلة الماضية، وفق ما ذكرت روسيا اليوم.

ولاحظ متابعو الفنان إسلام حافظ قيام التطبيق بالإعلان عن وفاته فور الدخول على حسابه الرسمي، كالتالي: "في ذكرى إسلام حافظ، نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".

كما خصص "فيسبوك" قسمًا خاصًا لنعي إسلام، موضحًا "نأمل أن يكون هذا مكانًا يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه"، وهو ما يقدمه "فيسبوك" في حالة وفاة من يمتلك حسابًا على التطبيق الشهير".

وشارك "حافظ" أخيرًا بمسلسل "سره الباتع" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية إلى جانب مسلسل "سوق الكانتو"، وتم عرضهما بموسم دراما رمضان الماضي.

يذكر أن إسلام حافظ يشارك ببطولة مسلسل "حدث بالفعل"، وهو من نوعية مسلسلات التشويق والإثارة، ومكون من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من 3 حلقات، وتدور أحداثه حول الأمراض النفسية وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، والمقرر عرضه خلال العام الجاري.

إسلام حافظ

من ناحية أخري، أعلن الفنان إسلام حافظ، عن زواجه بالفنانة الشابة جيهان خليل، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وانهالت على نجم مسلسل "جزيرة غمام" الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، التعليقات لتهنئته من قبل أصدقائه المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.

اقرأ أيضًا.. جيهان خليل تخطف الأنظار بـ«الأوف وايت»| فيديو

ومؤخرا نشرت الفنانة جيهان خليل، صورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات

إنستجرام ، تدعم من خلالها منتخب بلادها خلال المباراة المصيرية مع البرتغال في مونديال قطر.

ونشرت جيهان، صورًا لها بقميص أسود الأطلس، وعلّقت قائلة: "فخورة بكم مهما كانت النتيجة أبطال المغرب وأبطال كل العرب وأبطال أفريقيا #المنتخب_المغربي #أسود_الأطلس".

إسلام حافظ

وكان تعاقد الفنان إسلام حافظ على المشاركة فى مسلسل "سر السلطان" الذي يتم التحضير له حاليًا، وهو مأخوذ عن رواية "سره الباتع" للكاتب يوسف إدريس.

اقرأ أيضًا.. ماجدة الرومي تساند شيرين عبد الوهاب بكلمات من ذهب

وشارك المسلسل فى ماراثون رمضان 2023، وجاءت القائمة المبدئية لأبطال المسلسل وهم: أحمد فهمى، أحمد السعدنى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى الإعلان عن باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة.

من ناحية أخري يشارك إسلام حافظ فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" مع النجم ياسر جلال ويواصل القائمين على مسلسل ألف ليلة وليلة التحضير للعمل، وترشيح باقي النجوم، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من المشاهد التى تحتوى على جرافيك يتماشى مع أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.

يذكر أن إسلام حافظ انتهي مؤخرًا من تصوير مشاهده فى مسلسل "مهب الريح" مع النجمة هند صبري، حيث يظهر دور شرف فى العمل. مسلسل "مهب الريح" مأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wifeبطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، هدى المفتى، على الطيب، مؤمن نور عدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على 45 حلقة، مقسمه إلى 3 أجزاء ولكل جزء 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.