النيران تلتهم 3 ماكينات تصوير داخل مكتب صيانة بأكتوبر

نشب حريق داخل مكتب لصيانة ماكينات التصوير بمدينة السادس من أكتوبر، دون وقوع خسائر مادية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، تلقت إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالحي الـ١٤، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية الى مقر البلاغ وتم الدفع بسيارات الإطفاء.

تبين من الفحص الأولىي لمحل اللحادث أن النيران نشبت داخل مكتب لصيانة ماكينات التصوير خلف سنتر الوجيه ما أسفر عن اشتعال ٣ ماكينات دون إصابات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

فيما أندلع منذ قليل حريق بجوار سنتر السلام بمنطقة العجوزة في الجيزة دون خسائر في الأرواح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع السودان، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء.

تبين بالفحص نشوب حريق مخلفات بجوار "سنتر السلام" وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران ومنعوا امتدادها إلى المجاورات، وجرى الكشف عن ملابسات الوقعة، وتنم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

بينما أنهى بائع حياة عامل إثر تعرض المجني عليه بجرح نافذ في الصدر والقلب خلال مشاجرة نشبت بينهما، وتبين أن البائع "مسجل خطر" وسبق اتهامه بعدد من القضايا بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية وتبين سبب المشاجرة اقتراض المجني عليه مبلغ مالي من المتهم وتهربه من السداد، وتم نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إلاّ أنه توفي خلال تقديم العلاج وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "خالد.م.ع"، 16 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب والمتهم "محمد ج ف"، وشهرته "حمص" 32 سنة، بائع مشروبات ساخنة، مسجل خطر، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، وصادر ضده أحكام، تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة للمتوفي بالصدر.

جرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت تحريات رجال مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية أن المجني عليه اقترض مبلغًا ماليًا من المتهم، وعندما طالبه المتهم بسداده تهرب منه، وتسبب ذلك في المشاجرة وتسديد المتهم طعنة له، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأمرت النيابة بحبسه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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