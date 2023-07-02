مشاكل الجاليات المصرية بأوروبا.. انفراجة قريبة بالمؤتمر الثالث للمصريين بالخارج

يبلغ عدد المصريين في بريطانيا حوالي 100 ألف مصري تقريبا، إلا أنه ليس هناك حصر للعدد كاملًا، فهناك أعدادا ليست بالقليلة هاجرت هجرة غير شرعية، ولم يسجلوا أسماءهم بالقنصلية المصرية، كما يعمل المصريون في كل القطاعات تقريبًا ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي.

وإليكم أبرز مشاكل الجاليات المصرية في أوروبا:-

أولًا مشاكل تعتبر أقل حدة:-

السكن والمشاكل الأسرية: " الطلاق، والمرض".

ثانيا مشاكل كبيرة:

أما كبرى المشكلات تكون مع الأطفال، لأنه فى الدول الأوروبية والأمريكية، هناك طرق معروفة ومحددة للتعامل مع الأطفال إذا ما أخلت الأسر بها، قد يتم أخذ الطفل من أسرته وتسكينه لأسرة بديلة تحميه، ومن أكثر المشاكل التى تعانى منها الجالية هى اللغة، لأنها تضاعف من حجم أى مشكلة بسبب عدم القدرة على التواصل.

وهناك مشكلة الهجرة غير الشرعية، خاصة مع ظهور جائحة كورونا، التى حرمت وقتها هذه الفئة من وجودها تحت مظلة التأمين الاجتماعى والصحى فى بريطانيا، مع توقف الحياة وعدم وجود فرص عمل.

وهناك مشكلة نقل الجثامين التي لا تزال موجودة رغم المحاولات الحكومية المصرية لحلها عبر إطلاق وثيقة التأمين الأخيرة، ويختلف حجم المشكلة وفقا للمقاطعة وأعداد المصريين بها

يذكر أن الحكومة البريطانية، قد وضعت خطة جديدة بشأن الهجرة غير الشرعية، ينص على الترحيل السريع للمهاجرين الذين يصلون بهذه الطريقة ويمنعهم من طلب اللجوء وبالتالي الاستقرار في المملكة المتحدة أو التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، كما يسهل احتجاز المهاجرين حتى ترحيلهم إلى دولة أخرى تعتبر آمنة.

فيما أثار مشروع القانون الذي جاء بعد تشديد قوانين الهجرة، موجة استنكار من جمعيات مساعدة اللاجئين التي تعتبره مخالفا للقانون الدولي.

المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج

وكانت قد دعت وزيرة الهجرة، الجالية في إنجلترا للمشاركة في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج والذي سيعقد في نهاية يوليو القادم، وفي مؤتمر "مصر تستطيع بالتجارة والصناعة مع أفريقيا" والذي سيعقد في الربع الأخير من العام، وقد دعا الأنبا أنجيلوس الوزيرة للزيارة ولقاء الجالية المصرية والتعرف بشكل مباشر على طموحاتهم وآمالهم فيما يتعلق بدعم الترابط مع مصر وهي الدعوة التي وعدت بتلبيتها في أقرب فرصة مناسبة.

وفي هذا الصدد، هناك فرصة كبيرة للمصريين المقيمين في الدول الأوروبية بشكل عام لطرح تلك المشاكل أمام وزيرة الهجرة المصرية، السفيرة سها جندي، لإيجاد أقرب الحلول لها.