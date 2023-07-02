ضبط 1115 علبة سجاير قبل طرحها بالسوق السوداء

كثفت محافظة البحيرة الحملات المرورية على الأسواق والمخابز والمحلات، لمتابعة مدى الإلتزام بالأسعار المقررة ومكافحة الغش التجارى، والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات والمتلاعبين بالدعم.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات تموينية على الأسواق والمخابز بمركزى كوم حمادة والمحمودية، أسفرت عن ضبط تاجرين بمركز كوم حمادة لبيعهما سجائر بأزيد من السعر الرسمى المحدد لها، وتم التحفظ على 1115 علبة سجائر وضبط تاجر آخر لامتناعه عن بيع السجائر رغم توافرها والتحفظ على 1020 علبه سجائر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز المحمودية تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن حتى 19 جرام للرغيف، وتحرير 16محضر متنوع فى مجال المخابز ما بين انتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة، ولعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز وعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

بينما جدد قاضي المعارضات حبس 4 اشخاص، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب الفك.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، لقيامهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة إطارات وجنوط السيارات بأسلوب "الفك" وبإستخدام سيارة مستأجرة.

وبمواجهتهم قرروا بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية تم ضبطه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويعاقب بالسجن المشدد مع الشغل في الحالات التالية:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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