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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ميديا

روبوت يقود فرقة أوركسترا (فيديو)

روبوت يقود فرقة موسيقية
روبوت يقود فرقة موسيقية

قاد روبوت مصنوع في كوريا الجنوبية، لأول مرة فرقة أوركسترا تضم ​​عشرات الموسيقيين  في حفل موسيقي أقيم في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، أمام جمهور ملأ القاعة بأكملها.

 

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ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطع فيديو يرصد تولي الروبوت المصنوع في كوريا الجنوبية، لأول مرة قيادة فرقة موسيقية.

ووجه الروبوت الذي يبلغ طوله متراً وثمانين سنتيمتراً، ويُطلق عليه اسم EveR 6، موسيقيي الأوركسترا الوطنية الكورية، وتولى المهمة منفرداً خلال جزء من الحفلة الموسيقية.

وأظهر الفيديو أيضا خروج الروبوت EveR 6 من مصعد ليطل على خشبة المسرح الوطني الكوري، واستدار نحو الجمهور قبل أن ينحني أمامه، وسط هتافات حوالى 950 متفرجاً.

يشار إلى أنه  أقيمت حفلات موسيقية سابقاً بقيادة روبوتات فى أماكن أخرى من العالم، ولا سيما في إيطاليا في عام 2017 باستخدام الروبوت YuMi، ولكن كانت هذه الحفلة الأولى من نوعها فى كوريا الجنوبية حيث صُمم Ever 6.

 

تطوير روبوت لقيادة فرقة موسيقية 

وجرى تطوير هذا الروبوت بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، وهو مؤسسة عامة، وقد تمت برمجته لتكرار حركات قائد أوركسترا حقيقي باستخدام تقنية التقاط الحركة، والتي تسجل وقفات البشر واستداراتهم عبر أجهزة استشعار.

 

ومع ذلك، فإن الروبوت غير قادر على السمع أو الارتجال في الوقت الفعلي.

 

ويعمل مطورو هذه التقنية حتى يتمكن الروبوت في نهاية المطاف من أداء حركات غير مبرمجة مسبقاً، على ما أكد لي دونغ ووك، وهو المهندس الذي ابتكره.

 

وقال سونغ جو-هو، وهو صحافي موسيقي حضر الحفلة، إن القدرة على الارتجال والتواصل مع الموسيقيين في الوقت الفعلي ستكون خطوة كبيرة إلى الأمام. وأشار إلى أن الروبوت "يجب أن يكون قادرا على الارتجال في الوقت الحقيقي عندما يرتكب الموسيقيون خطأ أو عندما يحدث خطأ ما".

واقتحمت تقنية الذكاء الاصطناعي مهنًا عديدة في أنحاء العالم ومنها المحاماة وأروقة المحاكم. فقد قام مبرمج بريطاني بتطوير روبوت في الولايات المتحدة ليساعد المتهمين بارتكاب مخالفات مرورية على تجنب دفعها.

وقد تم تدريب الروبوت على ملفات قضائية تتعلّق بالمخالفات المرورية وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي يقدم النصائح والحجج الدفاعية للمستخدمين.

 

 

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