رضوى الشربيني تكشف أسباب كرهها للرجال

تصدرت الإعلامية رضوي الشربيني مجددا محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بسبب منشور وصفه الكثير من رواد المواقع التواصل بالسخرية من الرجال، ووصل إلى جهات التحقيق المعنية.

بوست الخروف يحيل رضوى الشربيني للتحقيق

حيث قالت الشربيني : "مش فاهمة ليه البنات ما بتحبش تاكل لحم الخروف بس بتحب ترتبط بيه"، وفي غضون ساعات أعلنت إدارة قنوات CBC الفضائية، إحالة الإعلامية رضوى الشربيني للتحقيق، وذلك بعد منشورها المثير للجدل عن الخروف بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وجاء بيان الإحالة للتحقيق كالآتي: "تعلن إدارة قنوات cbc عن تحويل المذيعة رضوى الشربيني للتحقيق، بسبب البوست الذي قامت بنشره عبر حسابها الشخصي والذي تسبب في إساءة لاسم المؤسسة، رغم أنه لم يذاع أو ينشر على أي منصة من منصات القنوات ".

لم تكن تلك الأزمة الاولى لـ رضوى الشربيني التي تكتسح بها ساحات الحديث على مواقع التواصل الإجتماعي، ولهذا السبب تستعرض بوابة الوفد أبرز الموضوعات التي أثارت بها الجدل.

رضوى الشربيني والطلاق

الطلاق كلمة دائمة على لسان الإعلامية رضوى الشربينى كـ نصحية من النصائح للمراة بشكل عام ، حتي لا تعيش حياة زوجية تعيسة، خلال سامعها لشكاوى السيدات اللاتي يعانين من سوء المعاملة والعنف، لتنصحهم بضرورة الانفصال في الحال، وفى أحد حلقاتها المذاعة روت رضوي الشربيني تجربتها الشخصية مع زوجها السابق وكيف انتهت بالطلاق ، وهو ما أثار حولها الجدل وانقسم متابعيها بين أنها تقدم حلقات من الدعم للبنات أو السيدات اللاتي مررن بمواقف صعبة ويتعرضن لضغط مجتمعي والبعض الأخر وصفها بـ " خرابة بيوت " لأنها تشجع السيدات على الإنفصال وتهدم البيوت .

كما تعرضت للهجوم من قبل محمود المهدي طليق الفنانة منة عرفة، وقام بنشر صورة من تصريحاتها عبر خاصية نشر قصص الحالة "على "إنستجرام" معلقاً: "للأسف علشان فشلت في حياتها عايزة الكل زيها".

رضوى الشربيني والبلوك

البلوك تصريح من أشهر تصريحات لإعلامية رضوي الشربيني التي لا تنسى لها حتى الآن وأصبح العديد يستخدمه في التعليقات الفكاهة وقام رواد التواصل الاجتماعي بعمل العديد من الكوميكس والهاشتجات عليه، حيث انتشر الفيديو وهي تنصح متصلة تحكى لها مشكلتها مع خطيبها، لتخبرها بعمل بلوك له لأنه يتسبب لها في الكثير من المشاكل، وأن تقطع كل وسائل الاتصال معه، حتى لا يكلمها مرة أخرى معبرة " بلوك ، بلوك، بلوك".

رضوى الشربيني وياسمين عز وفي ليلة وضحاها نشب حرب عبر السوشيال ميديا بين الإعلامية رضوي الشربيني وياسمين وإرسال كل منهمن رسائل للأخرى بطريقة غير مباشرة، وانقسم جمهور الشاشة الصغيرة بينهما بين مؤيد ومعارض لآرائهما، حيث تبنت الشربيني فكرة مناصرة الرجل منذ سنوات، حيث ظهرت ياسمين عز بالوجه الآخر والفكر المضاد لأفكار رضوي الشربيني.

وجهت ياسمين عز رسالة شديدة اللهجة لشخصية مجهولة لم تذكر اسمها، ولكن الجمهور توقع أن الحديث موجه إلى رضوى الشربيني، وبعدها بدقائق ردت الأخيرة بنشرها رسالة لـ شخص غير مجهول وتوقع الجمهور مرة أخرى أن حديثها يعتبر ردًا على ياسمين عز، إذ أكدت ياسمين عز في البداية أنها لا تسعى لخراب البيوت، كما يفعل البعض، كما أنها يمكنها أن تدعس أي فرد من أجل الرجل أو الفرعون الصغير الكبير كما تطلق عليه.

و علقت رضوي قائلة: بحب أوى الست اللي اتربت على الأصول، والرقي في التعامل وعندها فن الرد، الست اللي ليها كيان وكرامة تتحدث بشكل لائق ولا تتصرف أو تتكلم كعبدة أو مملوكة، الست اللي بتقف جنب أي حد مظلوم، من غير ما يفرق معاها أي حد. لترد ياسمين عز قائلة، بحب أوي الدعسوقة، التي لا تتصرف كـ عبدة أو مملوكة، على الأقل كان ليهم سعر في سوق عكاظ، بل تتصرف برخص كـ خرابة بيوت أو ببلاش كـ خطافة أزواج في السن، و بحب أوي المسترجلة، اللي على راسها بطحة وعايزة تستخدم كلمة مظلوم كصفة، في حين أن استخدامها وإعرابها، كـ اسم أحلى وأوقع، تقل الاسم بيخوف، بكرة الحصة الجاية عندنا مجموعة من الأسماء هنعرفها، كلنا مع بعض، غدًا قصائد شتوية وجرائد.



