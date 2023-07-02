122 ضحية وخسائر بـ2.3 مليار دولار جراء الأعاصير والأمطار

أعلنت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن الأعاصير والأمطار الغزيرة خلفت 122 قتيلا أو مفقودا، وتسببت في خسائر في الممتلكات تقدر بنحو 3 تريليونات وون (2.3 مليار دولار أمريكي) على مدار العقد الماضي في كوريا الجنوبية.

الأعاصير والأمطار

وأوضحت الوزارة في إحصائية اليوم الأحد أنه من بين إجمالي الضحايا، لقي 76 شخصا مصرعهم في عامي 2020 و2022، عندما ضربت أعاصير وأمطار غزيرة البلاد، بما في ذلك إعصار هينامنور العام الماضي الذي أودى بحياة 28 شخصا واثنين في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن قيمة الأضرار في الممتلكات بلغت 575.2 مليار وون العام الماضي.

وأضافت أنه في عام 2020، تم الإبلاغ عن 46 ضحية، وأكثر من 1.3 تريليون وون قيمة أضرار في الممتلكات وسط أطول موسم للرياح الموسمية على الإطلاق، وأربعة أعاصير ضربت البلاد، لافتة إلى أن الأضرار تركزت في البنية التحتية العامة، مثل الطرق.

روسيا تبدأ إنتاج أغطية شبحية تحجب الدبابات عن الرادارات ووسائل الاستطلاع المعادية

ابتكر علماء معهد بحوث الفولاذ الروسي أغطية شبحية خاصة، تخفي الدبابات عن وسائل الاستطلاع والرصد الفضائي المعادي.

وذكر موقع مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية التي يعد معهد الفولاذ فرعا منها، في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أنه تم إطلاق تسمية "ناكيدكا" (السترة الواقية) على المادة الشبحية التي تم تطويرها من المواد الخاصة التي تزيد من تخفي المدرعات إلى حد بعيد.

وقد بدأ الإنتاج الصناعي للمنظومة الجديدة بجملة في المرافق الإنتاجية الروسية التابعة لمجمع الصناعات الدفاعية.

وأشارت "روستيخ" إلى أن أول نماذج من منظومة "ناكيدكا" قد وصلت المصانع المتخصصة في إنتاج الدبابات لتزودها بهذه "السترة الشبحية".

وتعد مادة "ناكيدكا " من أهم مكونات منظومة التخفي، وإنها تحمي الدبابات من اكتشافها من قبل الرادارات والأجهزة الحرارية. أما طلاءها المموّه فيوفر التمويه البصري كذلك.

يذكر أن "السترة الشبحية" لا تحمي المدرعات من الرادارات والأقمار الصناعية فحسب بل ومن طائرات الاستطلاع والمسيّرات الجوية التي يمكن أن تكتشفها من الجو.

وقال ناطق باسم معهد الفولاذ للبحوث العلمية إن "السترة الشبحية" تقلل من مستوى الإشعاع الحراري للدبابة بمقدار أضعاف، ما يجعله يقترب من مستوى الإشعاع الحراري الطبيعي للأرض.

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