إصابة 8 في حادث تصادم بالإسماعيلية

شهد طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية إصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة، ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك.

وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم وتلقيهم الرعاية اللازمة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى مدير امن الاسماعيلية اخطارا معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام قرية أبوسلطان على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم وتلقيهم الرعاية اللازمة، وتبين من الفحص إصابة كلا من "تغريد أمين عبد العال عبد الله" 22 عام، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات بالجسم، "السيد أحمد حسن" 33 عام مصاب، اشتباه كسر بالذراع الايسر كدمات وسحجات بالجسم، "عزة عبد الوهاب عبد العظيم" 53 عام، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقرى جرح بالجبهه حوالى 6 سم، "عبد الله أمين عبد العال" 12 عام، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، "محمد عيسى السيد عبد العال" 13 عام، مصاب سحجات وكدمات بالجسم، " السيد عيسى السيد عبد العال" 22 عام، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج كدمات وسحجات بالجسم، "سعيدة أحمد حسن" 45 عام، مصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى وسحجات وكدمات بالجسم.

وإصابة "جبريل أمين عبد العال" 19 عاما، مصاب بكدمات وسحجات، وجميعهم مقيمين بمحافظة الشرقية، تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

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