انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر وتداول 266 شاحنة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الأحد 2023/7/2، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و266 شاحنة بضائع و 57 سيارة، وشملت حركة الواردات 600 طن بضائع عامة ومتنوعة و 237 شاحنة بضائع و 41 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 400 طن بضائع عامة ومتنوعة و 29 شاحنة بضائع و 16 سيارة، وغادرت ميناء سفاجا البحرى اليوم العبارة القاهرة

وشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 266 شاحنة بضائع، حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للعبارة ايلة، استقبل الميناء بالأمس السفينتين بريدج وايلة،ةوغادرت الميناء العبارة ايلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 846 راكبا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر:

هذا وتضم موانئ البحر الأحمر 6 موانئ هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث الموانئ أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على موانئ الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالموانئ و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين موانئ سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

كما قامت وزارة النقل ومحافظة البحر الأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف متر مربع ورصيف ١١٠٠ متر مربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

كما تم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء.

وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كافة لسائقي الشاحنات بالساحة