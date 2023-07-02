حبس تاجر مخدرات في عين شمس

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة بعين شمس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تمكن ضباط الشرطة من ضبط أحد الأشخاص حال وجوده بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 7 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

في سياق منفصل، رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه بكميات كبيرة على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمي شرطة ثان العامرية - الدخيلة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني– الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

ضبط عنصرين إجراميين وتبين أنهما مقيمين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول.

كما تم ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزتهما 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام، و مبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وفي سياق منفصل، أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بمنطقة مصر الجديدة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات.

وكان مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بضبط الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش، عقب قيامها بسرقة مبلغ مالى، مشغولات ذهبية، جهاز لاب توب، إكسسوارات، ساعة يد، دراجة هوائية، تابلت، من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وتم بإرشادهما ضبط 3 أجهزة لاب توب، تابلت، 6 كاميرات ديجيتال، مجموعة من الأنتيكات، ساعات يد مختلفة الأنواع، إكسسوارات، هاتف محمول، دراجة هوائية.

وأكد قيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم سيئة النية تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها أيدت ما سبق.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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