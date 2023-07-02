ضبط أصحاب المخابز المخالفة لتصرفهم في الدقيق المدعم بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على المخابز الأسواق والمحال التجارية بدائرة مركز سنورس، لضبط الأسعار ومتابعة سير العمل بالانشطة التموينية.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سنورس والوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس المركز، وجهاز حماية المستهلك.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط أصحاب 6 مخابز لتصرفهم في 1200 كيلو دقيق بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية بنطاق مركز سنورس، وتمكنت من تحرير مخالفات ضد أصحاب عدد 6 مخابز بدية لتصرفهم في عدد 24 شيكارة دقيق بلدى وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 1200 كيلو دقيق من الحصة التموينية المدعمة والمخصصة لتشغيل المخابز البلدية، وذلك بقرى المركز، كما تم تحرير 17 تقرير ومخالفة تموينية ضد المخابز المخالفة.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بعدد من المخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.

وفي سياق آخر قامت إدارة تموين سنورس، بتنفيذ العديد من الحملات الثابتة والمتحركة على الطرق الزراعية بدائرة المركز، وطريق بحيرة قارون السياحي وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي بنطاق المركز، وذلك لضبط التجار الذين يقومون بتهريب محصول القمح خارج المحافظة، بالمخالفة للقانون بغرض استخدامه في مكونات أعلاف الماشية، أو تخزينه خارج إطار الصوامع والشون والهناجر المعدة لذلك.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم قد وجه مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالقرى والمراكز، لتنفيذ حملات مشتركة، لاحكام السيطرة على عمليات توريد محصول القمح مع تكثيف الحملات الرقابية من قبل الجهات المعنية، على مداخل ومخارج المحافظة لرصد أية تصرفات غير قانونية لتداول المحصول مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالإضافة إلى منع تخزينه بالمنازل وعدم تداوله على الطرق الداخلية إلا بتصريح كتابي من مديرية التموين والتجارة الداخلية.