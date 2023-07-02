عروسة 2023.. فساتين زفاف تناسب صاحبات القامة القصيرة

تواجه العرائس صاحبات القامة القصيرة مشكلة إختيار فستان الزفاف المناسب لها، وما هو الستايل الذي يجعلها أكثر طولًا وجمالًا، دون المبالغة في إرتداء حذاء ذا كعب عالٍ جدًان قد يجعلها تسقط في ليلة العمر وتتعرض لموقف محرج هي في غنى عنه، لذا نقدم لك بين السطور التالية أفكار مختلفة لتصميمات فساتين الزفاف يمكنك اتباعه أحد منهم أو الجمع بين تصميمين؛ للحصول على مظهر أكثر طولًا، كما يجعل نسب جسمك متناسقة.

فساتين زفاف لصاحبات القامة القصيرة

فستان فوق الركبة

من الحيل المتبعة لإطالة القامة القصيرة ارتداء الفساتين القصيرة التي تعلو الركبة خاصة الموديلات المصممة بقصة A Line مثل الفستان منسدل الأكمام المصمم بتنورة منفوشة ومتعددة الطيات والطبقات.

فساتين سادة

الفستان السادة من الإختيارات المناسبة لصاحبات القامة القصير، فالمنقوشة في أغلب الأحيان قد تظهرك أقصر من الطبيعي، لذا عليك تجنب فساتين الزفاف المنقوشة إذا كنتي من صاحبات القامة القصيرة.

فساتين عالية الخصر

تعتبر فساتين الزفاف المصممة بتوب قصير وتنورة عالية الخصر من الحلول المناسبة لصاحبات القامة القصيرة، خاصًة إذا كانت ساقيك أقصر من الجزء العلوي، فهذه القصة ستجعل مظهرك أكثر تناسق.

فساتين بشق على أحد الجانبين

إذا كنت غير محجبة أيضًا يمكنك اختيار فساتين بشق أمامي أو جانبي، فهذا سيظهر ساقيك أكثر طولًا ولا يحدد طولك الحقيقي بشكل واضح، وبإمكانك دمج تصميمين مع بعضهم، بحيث ترتدين فستان سادة طويل وبشق من أحد الجانبين، بالإضافة لطرحة العروس الطويلة خالية من التطريزات.

فساتين A Line

تعد فساتين A Line من التصميمات التي يجب عدم الإستغناء عنها إذا كنت من صاحبات القامة القصيرة، ولذلك لم تغب عن مجموعات ربيع وصيف 2023 لأثواب الأعراس، فقد إختاره العديد من المصممين هذا العام، ليكون من الصيحات المناسبة للعروس القصيرة.

فستان بقصة حورية البحر

حافظت فساتين الزفاف المصممه بقصة حورية البحر Mermaid Dresses على حضورها ضمن مجموعات الأعراس لربيع وصيف 2023، وهى من الموديلات المناسبة للعروس القصيرة حيث توحي بأن من ترتديها أطول مما هي عليه، فيمكنك إرتداء الفستان منسدل الأكمام ومطرزة بالكامل، ومزود بذيل طويل وكشاكش حول الصدر.