ضبط 227 قضية مخدرات و66 قطعة سلاح ناري

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(227) قضية مخدرات ، (66)قطعة سلاح نارى،وتنفيذ (59993) حكم قضائى متنوع.

اقرأ أيضاً: خدمات وزارة الداخلية الإلكترونية للمواطنين.. تعرف عليها





ففى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ففى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (227) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (238) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (109,625 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (33,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت(13,230 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت ( 6 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1,900 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت ( 1 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 650 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (548 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (120 جرام).

عدد (635) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (66قطعة سلاح نارى بحوزة44متهم).

وذلك على النحو التالى:

(6) بنادق آلية .

(5) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة .

(53) فرد محلى.

(52) طلقة مختلفة الأعيرة.

(5) خزينة متنوعة .

ضبط (184) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 59993 حكماً قضائياً مُتنوعاً

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (59993) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(189) حكم جناية.

(18573) حكم حبس جزئى.

(3454) حكم حبس مستأنف.

(29612) حكم غرامة.

(8165) مخالفة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط (18) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (18) متهم.

وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالف تم ضبط (212) دراجة نارية مخالفة.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (19763) مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال فحص السائقين تم فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (4) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.